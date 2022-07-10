下游進入搶裝潮 新晶投控今年營收估翻倍、創新高

政府積極衝刺太陽光電裝置量，接連祭出三道新政策，帶動下游進入搶裝潮，EPC 廠新晶投控 (3713-TW) 現今在手訂單已達 30MW，預期下半年將加速認列，且因訂單已反映材料成本上漲，法人看好，新晶投控今年營收將翻倍，獲利也創高。

經濟部能源局近期公布，下半年太陽光電躉購費率維持上半年，並給予大型光電案場提早完工的加碼優惠補貼，帶動市場安裝太陽光電的意願更強勁，且為趕在補貼期限內完成，下游包括 EPC 廠在內，也引爆一波搶裝潮。

新晶投控 6 月因進入認列高峰，營收一舉創下歷史新高，達 1.86 億元，月增 248.51%，年增 211.59%，累計上半年也達 4.68 億元，已超越去年全三季總和，年增 20.95%。

新晶投控去年下半年因模組、鋁支架、鋼構、銅線等成本上漲，壓抑部分獲利表現，但隨著過去無法轉嫁的訂單陸續在上半年消化完畢，加上開始認列調整價格的訂單，下半年影響將明顯淡化。

此外，新晶投控也持續布局自有電站，現階段累積容量約 10MW，今年也因陸續取得多項公標案，預期年底前容量會達 25-30MW，較去年大增 1-2 倍，加上第三季為傳統發電旺季、售電收入獲利能力佳，可望進一步優化產品結構，帶動獲利提升。