新晶投控在手訂單超過30MW Q2起獲利好轉

隨著太陽能安裝量逐年攀升，各家 EPC 系統商接單滿載，新晶投控 (3713-TW) 現今在手訂單已超過 30MW，年增 50% 以上，近期也與客戶談定新一輪報價，可望緩解原物料上漲壓力，預計自本季起，獲利優化效益將開始顯現。

政府為刺激太陽能安裝量加速，將今年躉購費率調整為一年三期制，依低標作比較，前兩期費率低標均高於去年前三季的 3.7994 元，帶動終端業者吸收成本的意願大增，下游 EPC 系統商也迎來搶裝潮。

新晶投控去年完成近 20MW 的案場，截至今年首季為止，在手訂單已超過 30MW，較去年全年大增 50%，隨著在手案量不斷增加，對於供應商交貨的期限、議價能力也具優勢，同時向客戶協調新一輪報價。

另外，新晶投控先前因海關案，積極處分電廠籌措現金，但隨著海關案落幕，加上綠電趨勢盛行，也將持續增加自建電廠容量，截至去年底約 10MW，今年預計至少再增加 10MW，進入快速成長階段，電費收入也可進一步挹注獲利。

新晶投控去年下半年起，由於模組、鋼構、鋁支架與電線等成本攀升，影響下半年營運轉虧，每股小虧 0.06 元，展望今年，新晶投控看好，隨著公司向客戶進行新一輪報價，成本上漲壓力可望淡化，預計第二季起就可好轉。