台灣首枚科研火箭發射成功 科技部：有助提升太空科技能量

科技部選定屏東牡丹旭海村作為科研火箭發射場域，今 (10) 日清晨由陽明交通大學前瞻火箭研究中心 ARRC 發射團隊完成執行首次發射任務，在上午 6 時 12 分順利發射，科技部預期，本次發射準備作業、飛行過程中數據，都可做為下一階段飛行測試參考，並有助提升我國太空科技能量。

ARRC 火箭發射計畫原訂在今年 5 月 3 日執行，但因天候不佳，順延至 7 月 9 日，但昨日準備工作時因氮氣分離接頭發生問題，因此再延後到今日發射。

科技部表示，本次發射計畫是 ARRC 為執行科技部計畫，進行 HTTP-3A 第二節火箭的第一次飛行測試，飛行時間約 2 分鐘、飛行高度約 3 公里，測試重點包含可控制混合式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統、火箭降落傘回收系統。

前瞻火箭研究中心 ARRC 副主任魏世昕表示，團隊主要研究項目為具飛行導航控制能力的混合式燃料探空火箭，不需要發射架輔助導引飛行方向，可垂直起飛，經由自主研發的飛行導航控制、推力大小與推力向量控制系統來調整飛行路徑，並在飛行完成後進行分析，檢視飛行軌跡是否與規劃路徑相同。

魏世昕說，HTTP-3A 是全世界首支擁有導控技術的混合式火箭，雖然飛行高度不高，但技術面將是重大突破。

科技部長吳政忠也表示，面對全球新興太空產業的發展，正是台灣整合學研界、產業界投入太空相關利基產業的最佳時機，科技部擇定屏東牡丹旭海村牡丹灣做為短期科研發射場域，未來也將持續督導即將升格為行政法人的國家太空中心，妥善利用短期科研火箭發射場域，積極提升太空科技能量。