〈美股盤後〉非農強化7月升3碼預期 四大指數收盤漲跌不一

美國 6 月份非農就業數據遠優預期，強化聯準會大幅升息的火力，2 年期與 10 年期美債殖利率持續倒掛，衰退陰霾揮之不去，美股週五 (8 日) 多空交戰，四大指數收盤漲跌互見，科技股奮力撐盤之下，那指收紅 0.12% 至 11,635.31 點，創 6 月 9 日以來收盤新高，延續五個交易日升勢。

綜觀本週，四大指數週線齊揚，道瓊週漲幅達 0.77%，標普週漲 1.94%，那指週漲 4.56%，費半表現更亮眼，本週累計漲幅高達 6.49%。

數據方面，美國勞工部週五公布 6 月非農新增就業報 37.2 萬人，遠優於市場預期的 26.8 萬人，失業率報 3.6%，與 5 月持平，非農數據連續第三個月超出預期。

政經方面，亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 直到最近仍是聯準會最鴿派的官員之一，但他週五鷹式表態稱，完全支持 7 月再次升息 3 碼。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週五預估，美國今年經濟成長可能會低於 1%，且在 2023 年之前保持低迷。

美國面臨 40 多年來最嚴重的通膨，拜登政府有意取消部分中國商品關稅以抑制通膨，拜登週五與顧問召開會議，研議是否削減中國關稅的問題，會後他表示，尚未決定是否取消對中關稅。

此前，美國貿易代表署 (USTR) 已接獲逾 400 件請求，呼籲維持前總統川普對中國施加的「301 條款」所有關稅，這讓美國當局陷入兩難。

各國政壇近期接連發生大事，英國首相強生週四宣布辭職後，日本前首相安倍晉三週五遭遇槍擊逝世，安倍政治生涯以鷹派政策和「安倍經濟學」經濟戰略聞名，為日本有史以來連續總任期最長的首相。拜登對此表示，他感到震驚、憤怒且深切悲痛，在此悲痛的時刻，美日兩國站在一起。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.53 億例，死亡數突破 634 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 121 億劑疫苗。

週五 (8 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅醫療保健和資訊科技兩大板塊倖免收紅，材料、房地產和工業板塊表現最差。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.47%；Meta (META-US) 下跌 0.76%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.68%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.28%。

道瓊成分股逾半收黑。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.73%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.72%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.61%；3M (MMM-US) 下跌 1.02%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 0.83%；

費半成分股近乎全揚。AMD (AMD-US) 漲 0.063%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.13%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.48%；美光 (MU-US) 漲 0.69%；德儀 (TXN-US) 漲 0.54%； 高通 (QCOM-US) 上漲 1.20%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.07%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.17%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.40%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 跌 0.39% 至每股 37.99 美元。外媒報導，英特爾第 14 代 Meteor Lake 為旗艦產品計畫被推遲到明年下半年，美國晶片業龍頭英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 下月可能會訪問台積電，以修改其 3 奈米生產計畫。

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.07% 至每股 81.51 美元。台積電週五公布 6 月合併營收約 1758.74 億元，月減 5.3%，年增 18.5%，第二季合併營收為 5341.4 億元，較上季的 4910.8 億元，季增 8.77%，優於預期且超越財測高標。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.54% 至每股 752.29 美元。中國乘用車協會 (CPCA) 8 日公布，特斯拉上海廠在 6 月售出 78906 輛中製電動車，實現自 2019 年開業以來的最高單月製造汽車銷量。

推特 (TWTR-US) 下跌 4.98% 至每股 36.81 美元。投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 發布報告指出，馬斯克目前維持 54.20 美元的收購價基本上是不可能的，市場密切關注推特假帳號和馬斯克融資問題，預測重新談判的可能性有 60%。

美國電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 下跌 4.87% 至每股 128.54 美元。在批准 1 股拆 4 股的股票分割計畫後，GameStop 週四宣布開除財務長 Michael Recupero ，而且內部傳出即將裁員的消息。

經濟數據

美國 6 月非農新增就業報 37.2 萬人，預期 26.8 萬人，前值自 39 萬人下調至 38.4 萬人

美國 6 月失業率報 3.6%，預期 3.6％，前值 3.6％

美國 6 月平均每周工時報 5.1 小時，前值 5.3 小時

美國 6 月平均每小時薪資年增率報 5.1％，預期 5％，前值 5.3％

美國 6 月平均每小時薪資月增率報 0.3％，預期 0.3％，前值 0.4％

美國 6 月勞動參與率報 62.2％，預期 62.4%，前值 62.3％

美國 5 月批發庫存終值報 1.8%，預期 2%，前值 2.3%

美國 5 月批發銷售月增率報 0.5%，預期 0.9%，前值 0.8%

華爾街分析

Shelton Capital Management 投資長 Derek Izuel 點評：「過去幾天，一些人開始預期通膨環境有好轉的跡象，將使聯準會有理由放棄大幅升息，沒有人願意錯過，因此市場出現波動。」

Federated Hermse 股票市場策略師 Steve Chiavarone 稱：「對於股市而言，過熱的非農就業數字意味著聯準會將更加激進，這提高了經濟衰退風險，不利成長股。」

勞工分析集團 Lightcast 經濟學家 Bledi Taska 指出：「每個人都認為美國正處於衰退之中，除了勞動力市場，股市和房地產市場降溫跡象，但到目前為止，它已與就業市場脫節。」

美銀策略師 Michael Hartnett 認為，全球經濟成長放緩可能比預期的更糟，擴大了標普指數下半年的壓力，標普今夏可能在 3800 至 4200 點的區間震盪，並且不會出現持續反彈。

展望下週，隨著新的財報季即將到來，華爾街將關注企業財測及下週的消費者物價指數 (CPI)，以衡量經濟健康狀況。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主