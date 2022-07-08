推特董事長：與馬斯克的交易將會完成 分析師：只有6成可能

推特 (Twitter)(TWTR-US) 董事長泰勒 (Bret Taylor) 認為，除了馬斯克簽署的具有約束力的協議外，該公司出售給馬斯克的交易將會完成，部分原因是該平台的相關性。

同時身兼 Salesforce (CRM-US) 聯合 CEO 的泰勒指出，「推特作為一個平台，從未像現在這樣具有重要意義。」「能成為如此重要平台的一員是一種榮幸。但我不能說太多，不過我們顯然致力於完成交易。」

自從幾個月前透露持有推特股份之後，馬斯克的表現一直非常古怪。這位全球首富先是公開自己是個被動投資者，然後才轉為主動投資者。他最初同意加入董事會，但隨即改變了主意。

在 4 月 25 日簽署以 440 億美元或每股 54.20 美元的價格收購推特的具約束力的協議後，馬斯克一再顯示出打算重新考慮的跡象。與此同時，推特最近在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中表示，其董事會建議股東批准馬斯克 440 億美元的交易。目前尚未確定股東投票的日期。

馬斯克一再敦促推特披露平台上的虛假帳戶數字。推特向馬斯克提供了「超大量」數據，以協助他了解虛假帳戶問題，但據報導，馬斯克的團隊無法驗證數據。

截至周四 (7 日) 收盤，推特股價報 38.79 美元，遠低於馬斯克的報價。馬斯克如果想退出交易，將被迫支付 10 億美元的懲罰性費用。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 在本周給客戶的報告中寫道，「由於 54.20 美元的出價已可望不可即，而推特目前股價只有約 39 美元，該股和華爾街顯然對當前出價的交易高度懷疑。」「我們認為，由於虛假帳戶問題，最終達成交易的可能性目前約為 60%，重新談判的出價可能在 42 美元至 45 美元之間。馬斯克決定放棄的可能性仍有約 35%，決定支付 10 億美元分手費，並可能在接下來幾個月裡與推特董事會進行令人討厭的法庭爭執。」