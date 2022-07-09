美股重點新聞摘要2022年07月09日

馬斯克通知推特終止收購交易

外媒週五 (8 日) 報導，全球首富馬斯克透過律師發函給推特，希望終止推特收購交易。閱讀全文...

拜登：仍未決定是否削減中國關稅

美國總統拜登 (Joe Biden) 週五 (8 日) 與顧問研議是否削減中國關稅的問題，但他仍未做出最後決定。閱讀全文...

英特爾 CEO 傳 8 月再訪台積電 急修 3 奈米計畫

外媒《WCCFTech》週五 (8 日) 報導，美國晶片業龍頭英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 8 月份可能來台訪問台積電，以修改其 3 奈米生產計畫。閱讀全文...

美國 6 月新增非農就業成長遠超預期 未受經濟衰退擔憂影響

美國勞工部周五（8 日）公布 6 月非農新增就業報 37.2 萬人，遠優於市場預期的 26.8 萬人，失業率報 3.6%，與 5 月持平，仍維持在 50 年以來低點附近，目前為止強勁的成長態勢表明，就業市場人才招聘需求蓋過對經濟衰退的擔憂。閱讀全文...

紐約 Fed 總裁稱央行打通膨決心不變 估今年經濟增速恐低於 1%

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周五（8 日）在波多黎各大學（University of Puerto Rico）的談話中表示，聯準會 (Fed) 決策官員「堅定地致力於」將通膨率恢復至 2% 的目標水準，而升息的速度將取決於經濟發展，並預估美國今年經濟成長可能會低於 1%，且在 2023 年之前保持低迷。閱讀全文...