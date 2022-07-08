外資鍾愛面板雙虎 反手調節金控股

台股今 (8) 日上漲 128.26 點，收在 14464.53 點，但三大法人小賣近 30 億元，其中面板雙雄群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 較受外資青睞，分別獲買超 4.8 萬張、1.8 萬張，金融股則遭外資提款，包括開發金 (2883-TW)、富邦金 (2881-TW)、玉山金 (2884-TW) 賣超張數皆逾萬張以上。

三大法人中僅外資賣超調節，但金額不多僅 39.4 億元，自營商與投信則分別買超 1.34 億元、8.09 億元，合計三大法人共賣超台股 29.97 億元。

外資買超標的中，面板雙虎群創、友達分別獲買超近 2.3 萬張、1.4 萬張，航運股中的長榮航 (2618-TW)、陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 也是外資敲進標的。

至於賣超前五大個股中，金控股包辦了 4 個名次，開發金遭調節 1.3 萬餘張、富邦金、玉山金分別遭調節 1.1 萬餘張，台塑 (1301-TW) 則遭調節 9097 張、元大金 (2885-TW) 則遭調節 6968 張。

自營商同樣鍾愛面板雙虎，群創獲買超 2.5 萬張，但友達則僅獲買超 4110 張，其他主要以 ETF 為主，包括 R 元大台灣 50 反 1、國泰智能車、L 期街口布蘭特正 2。

賣超標的同樣是以 ETF 為主，包括 R 期元大 S&P 原油反 1 遭調節 3.3 萬餘張、國泰永續高股息 2 萬餘張、元大高股息 9104 張、長榮遭調節 7511 張，R 富邦 NASDAQ 反 1 遭調節 6551 張。

投信買超部分，長榮航獲買超 2802 張、裕隆 (2201-TW) 獲買超 2163 張、台達電 (2308-TW) 獲買超 1635 張、智伸科 (4551-TW) 獲買超 1573 張、台泥 (1101-TW) 則獲買超 1470 張。

賣超部分，鴻海 (2317-TW) 遭調節 5708 張、旺宏 (2337-TW) 遭賣超 3658 張、台塑 (1301-TW) 遭賣超 3493 張、中鋼 (2002-TW) 遭調節 2756 張、南亞 (1303-TW) 遭調節 2515 張。



