四大代工廠6月營收齊破千億元 緯創衝新高、廣達寫次高

電子代工廠 6 月營收陸續出爐，隨著中國封控影響逐步趨緩下，包含廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)6 月出貨均較上月回升，四大代工廠單月營收同步站上千億元大關，其中，緯創攀上單月歷史新高，廣達也改寫歷史單月次高紀錄。

廣達 (2382-TW)

廣達 6 月營收跳增至 1237.84 億元，月增 54.8%、年增 36.9%，寫歷史單月次高，第二季營收達 2704.67 億元，季減 10.4%、年增 3.9%，也創下近 11 年來同期新高，擺脫中國封控影響，今年上半年營收達 5722.49 億元，年增 8.1%。

出貨方面，廣達 6 月筆電出貨 520 萬台，月增 30%、年減 22.39%，第二季筆電出貨達 1240 萬台，季減 26.63%、年減 34.74%，略低於預期，累計上半年筆電出貨 2930 萬台。

廣達表示，6 月整體供應鏈逐步擺脫先前封控影響，出貨有顯著回升，加上產品平均單價 (ASP) 較高，因此營收成長幅度優於出貨成長，不過下半年整體市場不確定性因素仍多，公司對營運也相對保守，在訂單、庫存管理上將更加謹慎。

廣達進一步指出，目前供應鏈物料、人力招工雖逐步改善中，但仍是挑戰，加上中國多地再度爆發疫情，將密切關注並被配合當地政府政策，動態調整營運，至於伺服器方面，在料況改善、需求穩健下，仍維持下半年將優於上半年、全年雙位數成長目標。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 6 月在整體出貨恢復正常下，單月營收回升至 1224.61 億元，月增 37.2%、年增 33.9%，為今年單月新高，第二季營收 2656.5 億元，季減 0.8%、年增 1.8%，皆創下歷年同期新高，累計上半年營收達 5335.08 億元，年增 0.8%。

出貨方面，仁寶 6 月筆電出貨回升至 490 萬台，月增 48.48%、年增 2.08%，第二季筆電出貨約 1040 萬台，季減 11.86%、年減 20%，略低於預期，累計上半年筆電出貨約 2220 萬台。

仁寶指出，6 月整體出貨逐步恢復過往正常水準，推升筆電出貨、營收回溫，但展望下半年，坦言現階段對大環境保守看待，預期旺季效應有限，不過依目前客戶訂單來看，預期第三季筆電、非筆電業務仍可優於第二季，全年筆電出貨則估將較去年下滑。

另一方面，仁寶日前股東會上也宣示啟動兩大 BOT 案，其中，北士科園區新集團總部大樓去年已簽約，現階段正在進行環評等後續工作，仍維持 2026 年完工啟用的目標，至於瑞芳醫院 BOT 案，也預計在 8 月與新北市政府正式簽約。

緯創 (3231-TW)

緯創 6 月營收首度突破千億元，達 1015.27 億元，月增 36.6%、年增 41.2%，創歷史新高，第二季營收達 2442.16 億元，季增 7.8%、年增 21.4%，為同期新高，累計上半年營收達 4706.62 億元、年增 24.4%，

出貨方面，緯創統計 6 月筆電出貨約 230 萬台，月增 21.05%、持平去年，顯示器出貨 180 萬台，月增 20%、年增 28.57%，符合預期，桌機也月增 14.29%，出貨約 80 萬台，優於預期。

緯創表示，6 月在季底效應、整體供應鏈恢復，加上子公司貢獻，各產品線均有成長，單月營收突破千億元大關，展望第三季，認為在客戶、產品組合較佳下，營運仍不看淡。

緯創對下半年大環境變化相對謹慎，但預期第三季筆電出貨仍可望優於第二季，主因是客戶集中商用機種，需求、受封控影響較小，桌機則進入傳統旺季，出貨估將季增 1 成以上，不過顯示器受需求降溫，出貨則會較第二季略微下滑，但全年來看，筆電出貨將可望與去年相當，伺服器領域也在新業務拓展下，成長動能可期。

緯創旗下雲端伺服器廠緯穎 (6669-TW) 今日也公告 6 月營收，受惠需求暢旺，單月營收同樣跳增至 349.04 億元，月增 72.4%、年增 92.1%，第二季營收達 750.57 億元，季增 48%、年增 46.6%，累計上半年營收達 1257.63 億元、年增 39%，單月、單季、上半年皆創下歷史新高紀錄。

和碩 (4938-TW)

和碩 6 月營收 1120.04 億元，月增 19.58%、年增 25.92%，反映中國昆山、上海廠區出貨逐步恢復，不過第二季營收 2807.3 億元，季減 13.3%、年增 3.1%，仍為近一年低點，上半年營收達 6045.55 億元，年增 23.7%。

出貨方面，和碩 6 月筆電出貨約 76 萬台，月增 26.67%、年減 10-15%，桌機主板出貨 54 萬台片，月增 3 成左右、但年減 1 成，整體來看，第二季筆電出貨約 200 萬台，略低於原預期，桌機主板則出貨約 150 萬台片，優於預期。

和碩指出，第二季筆電低於原預期主要是客戶拉貨放緩，但展望第三季，認為進入傳統產業旺季，資訊、通訊、消費等三大產品線都會較第二季再成長，法人預期，隨著蘋果 (AAPL-US) 新一代手機發表後，將為和碩營運添動能。

和碩坦言，全球經濟仍受疫情、防疫政策、供應鏈物流、通膨等因素影響，但對旗下三大產品線營運仍正向看待，並預期今年車用電子產品將有新客戶加入，對整體營收貢獻也將進一步放大。