〈緯創股東會〉林憲銘：下半年不會超級樂觀 但可望保持成長

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (17) 日召開股東會，展望今年，董事長林憲銘表示，雖然市場黑天鵝很多，但緯創今年前 5 個月營運仍保持成長，現階段對下半年不會超級樂觀，但預期與年初設定的目標相去不遠，仍可望保持一定程度成長。

林憲銘表示，營運仍面臨很多未定數，今年才過一半，後面還需多多努力，整體大環境確實有很多不確定因素，包含各國升息、疫情、地緣政治、貿易戰爭，後續引發的糧食、資源缺乏問題，都不利全球總體經濟發展。

林憲銘進一步指出，緯創近年將未來營運重心放在五大方向，包含優化全球布局策略、積極開發新技術及產品、新創事業投資及發展、深化數位轉型以及提升 ESG 能見度與競爭力，隨著布局發酵，觀察過去兩年也對緯創整體營運有重大幫助。

從產業面觀察，林憲銘說，個人電腦在消費市場需求成長確實已經到頂，成長率不會太高，但 IT、高科技應用上仍有很多面向在成長，展望下半年，雖然不是超級樂觀，但認為與年初預期不會差太遠，仍將有一定程度成長。

緯創首季受投資立訊持股造成評價損失，拖累營運轉虧，也成為小股東關注重點，對此，林憲銘回應，會對公司權益做最大的保證，認為中長期不會對營運造成困擾，也會評估在適當時機進行處分。

營運方面，緯創 5 月營收達 743.37 億元，月增 8.8%、年增 21.9%，累計今年前 5 個月營收達 3691.35 億元，年增 20.5%，隨著封控影響逐步趨緩，5 月各產品線出貨均有回升，展望未來，依目前訂單來看，6 月筆電、桌機在季底拉貨效應帶動下，可望小幅成長，顯示器則持平看待，第二季三大產品線出貨都可望維持第一季水準。