上半年出口2466.8億美元寫同期新高 Q3年增幅步入「緩降坡」

財政部今 (8) 日公布 6 月進出口統計數據，6 月出口 422 億美元、年增 15.2%，已是連續 24 個月正成長，今年前六月出口值 2466.8 億美元、年增 19.2%，創歷史同期新高，但受通膨、景氣雜音等因素干擾，預估第 3 季起出口年增幅將邁入「緩降坡」階段。

根據財政部公布資料，6 月出口值共 422 億美元、年增 15.2%；累計第 2 季出口值 1257.5 億美元、年增 15.4%，為歷年單季新高；統計今年前六月出口值共 2466.8 億美元、年增近 2 成，則是寫下歷史同期新高成績。

財政部統計處處長蔡美娜表示，目前俄烏戰爭雖持續僵持不下，通膨壓力也持續升高，加上疫情反覆，這些變數都加重全球經濟的壓力，但我 6 月出口表現依然出色，主要可歸納有四大原因，包括：一、車用電子、高效能運算等科技創新與數位轉型驅使，帶動終端產品的晶片含量明顯擴增；第二、出口產品價格調漲的支撐作用；第三、缺料狀況改善與遞延出貨效應顯現；第四、逐漸進入美系品牌行動裝置的新機拉貨周期。

在主要出口貨類中，蔡美娜說，6 月主要出口貨類仍呈現態勢分岐走勢，11 個主要貨類中，包括電子零組件、礦產品等 8 項貨類出口持續成長；但光學器材、塑橡膠、紡織品等 3 貨類則是下降。

在電子零組件部分，單月出口值共 172.73 億美元，為歷年單月次高，已是連續 38 個月正成長，更是歷年來第二長的上升周期，主要來自於積體電路外銷仍相當暢旺。

資通與視聽產品則因缺料狀況舒緩，以及雲端資料中心建置需求，推升伺服器與網通產品的出貨，6 月出口值仍有 9.1% 的年增幅，但成長力道與疫情爆發以來，平均 2 成以上的增幅有明顯落差。

光學器材中，鏡頭出貨雖有好轉，但因消費性電子市況相當疲弱，因而拖累面板價格低迷不振，6 月出口年增幅為 - 25.7%，已是連續 8 個月下降。

展望下半年，蔡美娜認為，在全球高通膨蔓延，衝擊終端需求尤其是消費性電子產品下滑，部分科技業也在調整庫存，加上中國疫情似有擴大跡象，在堅持清零政策下，這些都將使經濟成長雜音增加。

蔡美娜進一步指出，主要國家製造業 PMI 仍處於弱勢擴張，綜合國內廠商對於第 2 季景氣看淡趨勢明顯，根據主計總處預測，在高基期因素下第 3 季出口年增率可能進入緩降坡，第 4 季年增幅甚至將降為個位數，只剩下 8.9%。