〈緯創股東會〉全球擴產腳步不停歇 車載業務成長潛力大

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (17) 日召開股東會，外界關注全球布局概況，共同總經理林建勳表示，緯創在亞洲、歐洲、美洲都持續擴大布局製造、生產基地，以因應未來客戶需求，共同總經理沈慶堯也說，緯創併購 JDI 旗下高雄晶傑達後，預期車載業務成長潛力很大。

林建勳表示，在全球布局上，緯創已在台灣竹北購買新廠、擴大製造基地，兩年前也赴越南設廠，今年開始營運，亞洲地區還有在馬來西亞布局，近期也在墨西哥既有廠房旁購置土地，以符合更多企業用戶需求，歐洲捷克廠則是內部還有空間，正在擴充。

新事業投資上，沈慶堯說明，雖然車載業務初期規模較小，但隨著去年併購 JDI 旗下高雄晶傑達，除其前鎮科學園區廠房外，緯創也通過申請將自建廠房，未來將在台灣打造車載工控、顯示器模組製造基地，進一步提升整合價值，雖然初期規模小，但成長非常快速，潛力相當大。

緯創董事長林憲銘指出，觀察現今全球市場發展，已出現二元化、短鏈挑戰，站在台灣廠商的立場來說，需要規劃出一套模式，在兩種不同市場做到兼容，這部分也跟人才、結構、全球布局有關，因應短鏈發生，緯創也持續靠近市場、靠近資源布局，同時創造更大的附加價值，提升毛利率。

緯創今日股東會通過去年盈餘配發，每股將配發 2.2 元現金股利，絕對金額與去年相同，但配發率較往年下滑，對此林憲銘表示，觀察近期美國聯準會 Fed 升息，公司預期未來 1-2 年資金需求將較為重要因應變局，他也強調重視股東權益，在配發率、殖利率上均與同業相當。