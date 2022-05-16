廣達看今年挑戰與希望並存 未來十年迎接元宇宙運算新紀元

代工大廠廣達 (2382-TW) 營業報告書出爐，展望今年，董事長林百里表示，前路依然充滿著諸多不確定因素，挑戰與希望並存，將踏實做好安全與防疫、運用競爭優勢繼續深耕不輟，以創新思維、協力合作，再創新局，廣達也準備好迎接未來十年 Metaverse Computing(元宇宙運算) 的新紀元。

廣達表示，全球在 COVID-19 疫情肆虐下，人類生活與工作型態已發生根本性轉變，科技成為生產力提升的核心，廣達做為科技工具提供者，始終相信「艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成」，去年在全體同仁積極行動、團結合作，營運寫下歷史新高，股東權益報酬率也在過去 5 年翻倍成長，從 2017 年 11% 成長至去年的 22%。

廣達 1988 年創立至今，從第一個十年的 Mobile Computing、第二個十年的 Cloud Computing，將產品線從筆電拓展至雲端運算設備，展望未來十年，預期將是 Computing 與 Connectivity 深度結合，並孕育各種創新應用的黃金時代，廣達亦成竹在胸，準備迎接「Metaverse Computing」的新紀元。

廣達進一步說明，每一個布局都是超過十年的醞釀，從打基礎、做應用、等待消費者行為改變，直到市場爆發，成為好的商業模式，廣達持續善用過去所累積的核心能力，為各種智慧應用研發最適當的科技工具 (Tools for SMART X)，近年就切入 AI 時代三大應用領域，包含智慧醫療、智慧製造、智慧移動等。

面對未來科技應用與商業模式變革，廣達強調，將在既有雲端運算基礎上精益求精，順利銜接超高速運算 (Super Computing)、超級連結 (Hyper Connectivity) 的匯流，為客戶提供智慧轉型的解決方案，期許在 5G 超高速網路連結、萬物聯網世界裡，續成為智能工具提供者的翹楚。

全球布局上，廣達說，自 2018 年陸續在台灣華亞科學園區內擴充製造產能，包含總廠、二廠、三廠均已全面加入量產，泰國生產基地也穩定發揮效能，搭配中國製造城，輔以優化亞洲、美洲、歐洲等地既有生產、服務據點，精進製造技術，提升生產效能。

另一方面，廣達今年也將全面改選董事，新任董事候選名單出爐，除董事長林百里、副董事長梁次震、執行副總黃健堂等三席董事續獲提名外，新增財務長楊俊烈入列董事，獨立董事方面，除陳丕燊、李弘錦續獲提名外，新增沈素碧。