全台首檔太空衛星ETF報到 投資鎖定四大領域

看好太空商機，第一金投信今 (14) 日表示，將在 6/27 推出第一金太空衛星 ETF(00910-TW)，投資鎖定衛星設備等四大領域。

第一金投信總經理廖文偉表示，15 年前馬斯克跌破眾人眼鏡，創造了電動車傳奇，展望未來 15 年，SpaceX 可能開創太空新奇蹟，換言之，太空衛星亦是不能錯過的投資星勢力。

00910 網羅全世界有爆發力、有前景的衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星與航太零件公司等四大領域，在動盪的市場中為投資人找到一片新藍海。

第一金投信太空衛星 ETF 擬任經理人牟宗堯認為，太空商機近在咫尺，在馬斯克 20 年的策劃下，近幾年逐步解決火箭發射成本太高、衛星體積太大與結構複雜等問題。以火箭發射為例，1981 年每公斤發射成本高達 85216 美元，到了 2020 年剩 951 美元，降幅高達 98.9％，預估到 2040 年時再壓縮至 10 美元。

另外，低軌衛星發展已有數十年歷史，過去難以普及與大規模商業化應用，也是卡在高成本、體積大。受惠於射頻元件、天線、電池等技術突破，衛星體積朝微型化發展，每顆生產成本大降 99％，從 5 億美元降至 50 萬美元，使得火箭可攜帶升高的數量從個位數、數十顆、到數百顆，加上傳輸時間短、低延遲的優勢，可提供不受地形限制的覆蓋，補足地面基地台無法到達的海上、山區、沙漠等，加速促成低軌道衛星通訊服務的落地。

廖文偉指出，預期太空產業的發展模式，將如手機一樣，從有到無、從大到小、從簡單變智慧、到無可取代、到改變人類生活模式。而顛覆性的投資機遇，有四個演進階段：1. 隱匿期，只有一些先知先覺預知改變的契機；2. 覺醒期，機構投資者開始參與其中；3. 狂熱期，市場逐漸加入追逐行列；4. 崩潰期，市場一窩風炒作，將價格推高引發泡沫化。

廖文偉進一步表示，現階段太空投資機會進入第二階段，雖然投資的風險不低，但長線獲得可觀超額報酬的機率也大。面對這股新趨勢，第一金投信因此將於 6/27 打造台灣第一檔太空衛星，以追蹤 Solactive 太空衛星指數，集中火力佈局當前成長性最高的低軌道「衛星設備」與「通訊服務」的商機。