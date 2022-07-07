〈美股早盤〉市場情緒改善 主要指數開高 台積電ADR漲逾6%

隨市場對通膨與貨幣收緊政策步伐的擔憂消退，美股周四（7 日）開高，台積電 ADR 漲逾 6%，另外原定於今日公布的「小非農」之稱 ADP 就業數據，因編制方法改進而暫停公布。另一方面，中國斥巨資的經濟刺激計畫提振大宗商品價格全面上漲。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數漲逾 150 點或近 1.4%，標普 500 指數漲近 1.1%，費城半導體指數漲近 3.7%。

經濟數據方面，由於美國自動資料處理公司 ADP 為提供更加穩健、高頻的勞動市場及經濟成長預測報告，將對 ADP 就業資料報告現行的編制方法進行改進，因此將暫停發布 7 月的就業報告，並計劃於 8 月 31 日發布新的美國全國就業報告。

美國上周初領失業金人數小幅升至 23.5 萬，高於市場預期的 23 萬人，表明就業市場吃緊的情形正在放緩。

美國公債市場漲跌互現，10 年期公債殖利率上升，2 年期公債殖利率下跌，扭轉過去幾天的走勢，當時短期債券殖利率因通膨押注而飆升，而長期債券殖利率因經濟放緩擔憂受到限制。

過去兩周，投資者既擔心通膨失控，又擔心美國經濟可能陷入衰退，此起彼伏。儘管聯準會（Fed）6 月會議紀要顯示決策者繼續升息的決心，但油價下跌令投資者對必要的緊縮步伐感到安心。

三星營收的大幅成長緩解市場對消費者需求疲軟和原材料成本飆升的擔憂，帶動晶片股反彈，推也動摩根士丹利資本國際（MSCI）亞太股指數漲逾 1%。然而，在上海報告了自 5 月底以來最多新冠感染案例後，中國科技股下跌。

與此同時，中國財政部正考慮允許地方政府今年發行人民幣 1.5 兆元（約 2,200 億美元）的特別債券，以前所未有的速度加快基礎設施融資。

其他消息方面，英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布辭去保守黨黨魁職務，表示選出新黨魁的程序將立即展開，時程表將於下周宣布。消息傳出後，英鎊走高。

能源方面，美國西德州（WTI）原油期貨周跌幅可能達到 9%，原因是投資人在現貨市場依然吃緊的跡象下權衡全球經濟放緩的可能性。

此外，石油和天然氣巨頭殼牌 (SHEL-US) 撥回在大流行期間高達 45 億美元的資產減記，此舉將緩解俄羅斯政府沒收 Sakhalin 2 號天然氣項目對公司資產負債表的衝擊，也顯示了公司對油市的樂觀看法。

截至台北時間周四（7 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Seagen(SGEN-US) 早盤上漲 1.99%，至每股 178.62 美元

美國製藥大廠默沙東（Merck）擬併購專精癌症的生技公司西雅圖遺傳（Seagen）。傳目前尚處談判階段，正以每股 200 美元以上價碼談判當中，併購總額可能超過 400 億美元。這兩家公司目標在默沙東 7 月 28 日公布第二季財報前敲定併購案，甚至更早。

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤上漲 7.11%，至每股 6.9 美元

太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）日前宣布與波音 (BA-US) 子公司 Aurora Flight Sciences 達成協議，將額外建造兩架太空船，以支持其即將到來的發射任務。維珍銀河目前擁有一架名爲 VMS Eve 的太空船，已經使用了大約 14 年，正在進行長時間的整修，而新的太空船是 VMS Eve 的升級版，將運用在每年多達 200 次的發射任務。不過，維珍銀河發言人沒有透露此次交易的財務條款。

GameStop(GME-US) 早盤上漲 9.84%，至每股 128.99 美元

迷因股 GameStop 股價周四盤前交易中上漲近 5%，主因是該公司宣布 1 分 4 的股票分拆，以試圖重振在市場拋售中吸引散戶。然而，AJ Bell 投資總監莫德 (Russ Mould) 警告，股票分割並不會改變公司的基本面，「看到越來越多管理團隊接受股票分割，我一點也不感到驚訝，他們只是試圖創造新的股價動力。但從長遠來看，基本面將比諸如此類的表面問題更重要。」

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月挑戰者企業裁員人數報 3.25 萬，前值報 2.07 萬

美國上周初領失業金人數報 23.5 萬，預期 23 萬，未修正前值 23.1 萬

美國上周續領失業金人數報 137.5 萬，預期 132.7 萬，修正後前值 132.4 萬

美國 5 月貿易收支報 - 855 億美元，預期 - 849 億美元，前值 - 870.8 億美元

華爾街分析：

SPI Asset Management 管理合伙人 Stephen Innes 表示，隨著利率、油價和美元等壓力點開始緩解，全球股市反彈。此外，在三星的營收優於預期之後，局勢有所改善，以科技股為主的基準指數表現強於預期。

資產管理公司 Carmignac 投資委員會成員 Kevin Thozet 表示，美國經濟數據顯示經濟成長放緩，但並非即將陷入衰退。他稱，市場可能誇大衰退風險或衰退來得非常快，投資人正轉向制藥等公用事業類公司，這些公司對經濟下滑的敏感度較低。

ING 分析師表示，金融市場面臨的重要問題是，經濟成長前景惡化是否會引發緊縮周期縮短——尤其是 Fed 的緊縮周期。