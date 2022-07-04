〈房產〉信義房屋攜手四家銀行推會員專屬房貸專案

央行今年以來升息兩次、累計升息 0.375%，新的房貸利率將創下 6 年以來新高。信義房屋 (9940-TW) 為助購屋族安心成家，更攜手 4 家銀行業者，陸續祭出會員專屬的「助您安心成家」房貸專案，最低可享 1.56% 起房貸利率及 0 元手續費。

不同於一般房貸試算較耗時、對於物件況評估較不精準，「助您安心成家」房貸專案可在網頁及 APP 上一鍵送多家銀行試算，且最快即時就能收到試算結果。

提到申辦房貸，購屋族最常面對的痛點，莫過於擔心不能獲得好的利率與成數；而為了尋找最優惠的貸款條件，往往要輪番詢問多家銀行，或是上遍各大銀行、房仲網站線上試算，不只耗費心力與時間，且坊間網站所提供的試算表格，並無法精準掌握成交的物件資訊 (物況)。

信義房屋指出，為協助客戶在交易過程及成交後申辦房貸的路上，都能獲得最專業、最需要 的幫助，7 月 1 日起與玉山銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、台新銀行合作，針對透過信義房屋新成交且符合「助您安心成家」房貸專案的會員，祭出線上貸款初估試算與優惠貸款方案。

其中，玉山銀行提供利率最低 1.56%、手續費 1500 元，以及數位存款帳戶優惠、醫生信貸優惠等額外方案；永豐銀行則祭出利率最低 1.60%、手續費 0 元起的優惠，另加上換匯優利定存、線上增貸及彈性繳款的優惠；而台北富邦銀行則提供利率 1.62% 起、手續費 0 元優惠，針對有裝潢和購置家電需求的客戶，也提供「富邦裝潢金房貸」、「綠能節能設備專案貸款」，且亦有搭 配信貸優惠方案。

除此之外，信義房屋也透過「房地產科技 Proptech」，打造一站式網頁服務，會員可以一鍵送出最多 3 家銀行試算需求，且最快即時就能收到銀行端的回覆，告知買方若透過該銀行申貸，初步估算可享有的利率、最高可貸金額、手續費、寬限期，以及有無其他加碼優惠等。最特別的是，信義房屋表示，不同於坊間的試算，由於會員已經透過信義房屋成交，試算是以實際成交物件進行價值鑑估，也就是跨產業整合房屋資訊，打造更精準的房貸試算服務體驗。

信義房屋指出，公司致力於數位轉型，以客戶體驗為中 心進行數位化創新，此次整合房仲、代書及銀行跨產業領域，攜手多家合作銀行夥伴推出創新房貸服務，盼以信義房屋堅持 40 餘年來的誠信經營與深植人心的品牌本質，為信義會員打造專屬的「助您安心成家」數位服務。