馬斯克澄清特斯拉裁員計畫 整體員工數減少約3.5%

馬斯克周二（21 日）在卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum）活動上表示，特斯拉將在未來三個月內裁減 10% 的受薪員工（salaried workforce）同時增加時薪員工人數，這意味著整體員工數量最多將減少約 3.5%。

日前特斯拉前員工稱，馬斯克最近決定裁減 10% 的員工，但沒有依照聯邦法規給予 60 天預告期，因此向德州奧斯汀法院提起訴訟，尋求 60 天薪資、福利、法律及有權獲得的任何費用。

馬斯克周二藉此次會議澄清裁員人數，認為前員工的控訴一點都不重要，稱該控訴完全沒有法律依據。

馬斯克在會上說特斯拉裁員公告將影響 3.5% 的員工，實際裁員人數不是很多，受薪員工占特斯拉整體員工的三分之二。此外，他也表示一年後特斯拉員工人數都會增加，無論是受薪員工或時薪員工。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價上漲 3.06%，每股暫報 670.20 美元。

供應限制是特斯拉成長的最大阻礙

馬斯克在會上也提到，阻止特斯拉成長的最大阻礙並非來自其競爭對手，反之是出在了原物料供應和擴大生產上，「許多人都想要訂購特斯拉，市場對我們汽車的需求非常高，等待名單也很長，因此我們只能盡可能快速地提高生產能力」。

經濟更有可能步入衰退

會上馬斯克被問及經濟陷入衰退前景時，他表示「在某個時候是不可避免的」，近期發生經濟衰退是「有可能的」，但他並非相當肯定會發生，也不清楚何時會發生。

收購推特不影響特斯拉在中國利益

馬斯克自詡是言論自由主義者，外界認為收購推特可能會影響特斯拉在中國利益，但馬斯克表示，中國沒有試圖干涉美國媒體的言論自由，此外還讚揚中國電動車企業，稱其相當有競爭力、工作努力也很聰明。

截稿前，推特 (TWTR-US) 盤前股價上漲 1.91%，每股暫報 38.50 美元。

重申愛「狗」人士立場

馬斯克會上也重申對狗狗幣的支持，指出特斯拉接受狗狗幣最為商品支付方式，重申 SpaceX 很快也會跟進，他稱這次的發言是在回應同樣也支持狗狗幣的人。

馬斯克此番言論傳出後，截稿前，根據 CoinGecko 數據，狗狗幣 24 小時內勁揚 6.6%，報 0.064506 美元。