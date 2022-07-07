〈紐約匯市〉能源價漲引匯市震盪 美元續強 歐元跌跌不休

飆升的能源成本為歐元區經濟蒙上陰影，同時提振美元的避險吸引力，美元指數周三 (6 日) 再登近 20 年新高，歐元則繼續破底，探 20 年新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.51%，報 107.08，美元指數今年迄今已漲 12%，有望創下 2014 年以來最佳表現。

聯準會 (Fed) 周三公布會議紀要顯示，即使美國經濟已處於衰退邊緣，官員們仍強調對抗通膨的必要性，認為繼 6 月升息 3 碼後，7 月再升息 2 到 3 碼可能是合適的。

與會官員一致認為，若通膨壓力持續升高，有必要採取限制性的政策立場，但也坦承緊縮政策很可能使經濟付出代價，在一定時間內減緩經濟增長步伐。

在公布會議紀要後，美元和歐元走勢平緩，沒有太大起伏。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 總經交易策略全球主管 Shahab Jalinoos 認為：「美元因能源價格處於高檔，加上聯準會 (Fed) 升息速度快於多數央行同業而走強。現在有傳統的總經因素推動美元上漲，而非避險走勢。」

Jalinoos 並稱，高利率加上有利於美國的貿易轉變，增加了美元走強的持續性。

歐元兌美元貶 0.81% 至 1.0182 美元，是 2002 年 12 月以來首度跌破 1.02 美元大關，且今年迄今已跌約 9%。

高漲的能源價格持續困擾著歐洲經濟。高盛近期以北溪天然氣管線不太可能完全恢復供氣為由，調升天然氣價格預期。

另外，即使挪威國家石油公司 (Equinor) 稱受罷工影響的油田可望在幾天內全面恢復運作，分析師認為，考量到供應依舊吃緊，加上近月價差仍維持不變，油價可能迅速回升。

投資人正在努力應對俄國斷供天然氣並使歐洲陷入經濟衰退的可能性。經濟衝擊將使歐洲央行 (ECB) 更難以收緊貨幣政策，且可能進一步擴大與美國的利差。

貝倫貝格 (Berenberg) 外匯和利率顧問 Moritz Paysen 認為，使歐元承壓的原因不只有天然氣交付中斷的威脅，原本就已經很高的能源成本是一大負擔，相較於美國，歐洲的能源成本高出很多倍。

英鎊兌美元貶 0.27% 至 1.1918 美元，再觸兩年低位。市場分析師認為，英鎊走勢主要受全球經濟衰退擔憂所影響，而非英國的政治動盪。

另一方面，日圓兌美元小跌 0.07% 至 135.91 日圓。日本央行周三公布最新調查，截至 6 月的三個月內，日本家庭對未來一年的通膨預期升至 14 年新高。

即使通膨高漲，日本央行已堅定表示不會撤回貨幣刺激，認為通膨是因為俄烏戰爭推升燃料和原物料成本所致，很可能只是暫時的。

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