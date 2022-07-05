傳特斯拉中國、德國廠本月將陸續停工數週

近來特斯拉 (TSLA-US) 出現不少狀況，先是出現令人失望的單季交車數量，接著是 6 月電動車產量創新紀錄，如今，消息指出，未來幾週中國廠和德國廠部分生產線將停工。

知情人士表示，特斯拉上海廠將在 7 月前 2 週將暫停所有 Model Y 的生產組裝，隨後自 7 月 18 日起 Model 3 生產線將接棒停工 20 天，主因是工廠需進行設備升級，以提高這 2 款車的未來產量，升級工作預計將在 8 月初完成。

另外，德國網站 TeslaMag 引述知情人士消息表示，特斯拉鄰近柏林的德國廠將從 7 月 11 日開始停工 2 週，目標是從 8 月起使該廠的產量提高一倍左右。

特斯拉在上週六發布產量和交車輛資訊時，並未提及這些停工計畫。特斯拉當時表示，6 月電動車產量創下歷史最佳單月紀錄，但是，第二季的交車量僅有 25 萬 4695 輛，低於市場預期，也不如第一季的逾 31 萬輛。

Jefferies 分析師 Philippe Houchois 日前給予特斯拉股票「買入」的評級，並表示第二季度相對疲軟是意料之中。他也表示，馬斯克將公司的新工廠稱作燒錢的熔爐的說法表明，特斯拉的自由現金流可能受到營運資金中斷的嚴重影響。

目前，上海廠是特斯拉產量最高的工廠，與此同時，柏林、德州廠的投產也才剛起步。馬斯克曾表示，特斯拉德州廠產能無法提升，是因為依賴中國供應新型 4680 電池，才能達至預定產能，然而上海封城打擊相關供應鏈，電池供應受限制，很多汽車配件工具卡在中國港口，而且柏林廠情況也沒好到哪去。