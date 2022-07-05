鉅亨美股雷達：關注就業數據 傳特斯拉中國廠和德國廠本月將停工數週

美股重要看點：

在主要股指結束又一個下跌的一周後，市場在 7 月 4 日假期後於週二重新開放。美國今日將公布 5 月工廠訂單。美國 10 年期公債殖利率來到 2.91%，美股期貨週二 (5 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.49%，標普 500 期貨跌 0.58%，那斯達克 100 期貨跌 0.73%。

在交易日縮短的本周內，投資人期待周五 (8 日) 發布的 6 月就業報告數據。根據《道瓊》的估計，6 月就業成長可能放緩，非農就業人數增加 25 萬，低於 5 月的 39 萬。接受調查的經濟學家預計失業率將保持在 3.6%。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，如果就業數據強勁，而且聯準會執行其口頭上說法，那麼將暗示聯準會將繼續收緊，為市場帶來壓力。許多經濟學家預計，聯準會 (Fed) 將在 7 月底的政策會議上再升息 75 個基點，但 9 月的路徑不太確定。

由於擔憂潛在的經濟衰退，投資人繼續尋求安全資產。不過，高盛集團 (Goldman Sachs) 策略師 Gurpreet Gill 在週一 (4 日) 表示，美國經濟陷入衰退，並不包含在高盛對「基本情境」(base case) 的預期之內。

Gill 在接受採訪時表示，Fed 的貨幣緊縮可能會繼續，美國比較可能會出現技術性衰退，也就是實際國內生產總值 (GDP) 連兩季萎縮。隨著各國央行上調利率以抑制通膨，就業成長預估仍將維持平穩。

美股結束了殘酷的上半年走勢，標普 500 指數走出 52 年來最差的上半年表現，那斯達克指數更寫下史上最差的上半年紀錄。

自今年年初以來，標普 500 指數已下跌約 20%，道瓊指數下跌 14%，那斯達克下跌 29%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月工廠訂單月率 (%)，預估 0.5，前值 0.3

重要個股動態：

近來特斯拉 (TSLA-US) 出現不少狀況，先是出現令人失望的單季交車數量，接著是 6 月電動車產量創新紀錄，如今，消息指出，未來幾週中國廠和德國廠部分生產線將停工。

知情人士表示，特斯拉上海廠將在 7 月前 2 週將暫停所有 Model Y 的生產組裝，隨後自 7 月 18 日起 Model 3 生產線將接棒停工 20 天，主因是工廠需進行設備升級，以提高這 2 款車的未來產量，升級工作預計將在 8 月初完成。

另外，德國網站 TeslaMag 引述知情人士消息表示，特斯拉鄰近柏林的德國廠將從 7 月 11 日開始停工 2 週，目標是從 8 月起使該廠的產量提高一倍左右。