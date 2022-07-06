〈美股早盤〉市場靜待Fed會議紀要出爐 主要指數開平走低

聯準會（Fed）最新會議紀要即將公布，此外 ISM 非製造業指數、JOLTs 職位空缺數據也將陸續出爐，市場靜待 Fed 消息與數據揭曉，投資人對經濟衰退的擔憂與日俱增的情況下，會議紀要備受矚目，美股周三（6 日）開盤平走低。

截稿前，道瓊工業指數下跌 0.05%，那斯達克綜合指數跌 0.08%，標普 500 指數跌 0.12%，費城半導體指數跌 0.15%。

市場對經濟衰退的擔憂隨處可見，最為市場對較長期經濟成長預期的晴雨表，10 年期公債殖利率已從 6 月中旬的 3.5% 左右的多年高點降至 2.77%。

根據媒體最新預測，美國明年陷入衰退的可能性目前為 38%。債券交易員預估，Fed 的貨幣政策將出現反轉，目前的鷹派立場將被 2023 年中期的降息所取代。

而問題的根本在於，Fed 不得不迅速提高利率，以對抗頑固的高通膨。Fed 稍晚將公布最新一次的會議紀要，屆時可一窺未來貨幣政策可能的路徑。市場預估會看到更多升息跡象，盼下次升息幅度為兩碼（50 個基點），而非三碼（75 個基點）。

能源方面，西德州原油期貨（WTI）的價格在過去一個月下跌約 15%，至每桶 100 美元。華爾街投行高盛認為，經濟衰退的擔憂導致跌幅似乎有點過頭。

除 Fed 最新會議紀要外，ISM 非製造業指數和 JOLT 職位空缺數據也將公布，一探美國商業活動與就業市場狀況。

數位資產方面，因避險基金 3 Arrows Capital 倒閉而產生超 6.5 億美元的損失，加密貨幣投資平台 Voyager Digital 申請破產保護。兩周前 Voyager Digital 已停止客戶提款。此外，FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 旗下避險基金 Alameda Research 預估將受到 Voyager Digital 破產波及。

雖然，加密貨幣行業破產消息再起，但價格仍然普遍反彈，截稿前根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 3.3%，報 20,145.38 美元，重返兩萬美元上方；以太幣上漲 3.2%，報 1,134.48 美元。

截至台北時間周三（6 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.23%，至每股 690.57 美元

中國乘用車協會 (CPCA) 今日公布初步估計顯示，美國電動車製造商特斯拉 6 月售出約 78,000 輛中國製造的電動車，較 5 月售出的 32,165 輛成長 142%、比一年前成長 135%。根據其內部生產備忘錄，特斯拉的目標是 6 月在上海廠生產超過 71,000 輛車。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.20%，至每股 263.38 美元

英國競爭與市場管理局（CMA）今日對微軟收購電子遊戲發行商動視暴雪 (ATVI-US) 展開調查。當局表示，其調查將「考慮該交易是否會損害競爭並給消費者帶來更糟的結果，像是價格上漲、質量下降或選擇減少。」

CMA 已為其初步決定設定 9 月 1 日為最後期限。監管機構希望獲得利益第三方的反饋，諮詢將持續到 2022 年 7 月 20 日。

DoorDash(DASH-US) 早盤下跌 8.52%，至每股 68.52 美元

亞馬遜 (AMZN-US) 周三同意入股 Just Eat Takeaway.com 陷入困境的美國餐飲外送平台 Grubhub，將收購其 2% 股份，並提供自家 Prime 會員為期一年的 Grubhub 送餐服務。該消息讓同為外送服務的 DoorDash、Uber(UBER-US) 股價大受影響，盤前分別下跌 7.5% 與 3.1%。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 Markit 服務業 PMI 終值報 52.7，預期 51.6，前值 51.6

美國 6 月 Markit 綜合 PMI 終值報 52.3，預期 51.2，前值 51.2

美國 6 月 ISM 非製造業指數預期 54.3，前值 55.9

美國 5 月 JOLTs 職位空缺數預期 1,100 萬，前值 1,140 萬

華爾街分析：

瑞穗證券以 Peter McCallum 為首的策略師在報告中寫道，風險資產的前景仍不穩定，需要更清晰地解決鷹派情緒觸頂的時間，以及美國經濟著陸狀況。

花旗分析師 Saumesh Dutta 表示，今日公布的聯邦市場委員會（FOMC）會議紀要將是市場焦點，一窺 Fed 是否會進一步升息超過兩碼，以及貨幣政策對經濟成長擔憂的影響。