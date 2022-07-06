半導體砍單潮調查 消費類需求降 晶圓廠仍滿載運行

市場持續關注半導體砍單潮之際，科創版日報的調查顯示，消費類需求降溫，但工控類等領域的需求仍旺盛，晶圓產能吃緊情況雖已減緩，但晶圓廠仍處於滿載運行、擴產狀態。

科創版日報報導，一家華東晶圓廠商人士表示，受新冠肺炎疫情、消費信心等因素影響，消費類產品的需求的確有所下降，「手機、電動工具、小家電等消費類產品需求減弱，影響了相關晶片需求。以手機為例，涉及電源管理、功率、邏輯等產品線，並不僅是某個特定類產品」。

富滿微 (300671-CN) 負責人說：「市場需求沒有去年高峰期那麽好了，年初疫情以來，感受特別明顯。深圳封控時，公司整個一星期居家，工廠不開工。」

華南一家半導體設計廠商人士坦言：「從下游應用領域來看，大消費領域有所下滑，但工業、通訊及計算機領域相對穩定。」。

中芯國際 (688981-CN) 人士則說，從去年底開始，消費類產品需求已顯露疲態，營收比率亦有所下降，但從絕對金額來看，比重仍略升。

產能方面，多家半導體設計公司人士均表示，晶圓產能緊張程度相比去年減緩，未來將根據市場需求調配產能。

聖邦股份 (300661-CN) 證券部人士表示，電源管理晶片一直處於供不應求的狀態，今年經營情況仍取決於產能，「我們電源管理晶片產品種類非常多，但一直受限產能，如果台積電 (2330-TW) 的產能有富餘，我們會極力爭取」。

上述晶圓廠人士也說：雖然半導體市場消費領域的市場需求有所下滑，但工控類的相對比較強勁」；去年市場火爆，導致設計類廠商囤貨、重覆下單，第 1 季以來，廠商尚未及時消化存貨，導致重覆訂單撤單，或放慢下單腳步，市場行為趨於理性，但公司整體產能仍處於滿載狀態。