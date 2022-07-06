宏碁金雞Q2營收報喜 智聯服務、宏碁資訊創新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下金雞第二季營收全數出爐，其中，智聯服務 (6751-TW)、宏碁資訊 (6811-TW)、安碁資訊 (6690-TW) 在業務拓展、併購投資效益挹注下，均改寫單季新高，也可望挹注母公司營運，而宏碁近年推動多元事業引擎腳步也不停歇，其中，宏碁資訊預計本季將由興櫃轉上櫃。

宏碁近年推展的多重事業引擎，均由宏碁本業延伸出去，統計今年以來，非本業營收貢獻均達逾 10-20%，隨著集團多元布局發酵，可望抵禦受景氣波動影響。

從各公司觀察，智聯服務 6 月營收 1.17 億元，月增 13.2%、年增 18.8%，第二季營收 3.53 億元，季增 12.3%、年增 32.5%，創歷史單季新高，上半年營收 6.67 億元、年增 15.8%。

宏碁資訊 6 月營收衝上 11.5 億元，月增 211.5%、年增 25.6%，第二季營收 20.96 億元，季增 29.2%、年增 17.7%，上半年營收 37.19 億元、年增 18%，單月、單季、上半年均創下歷史新高。

安碁資訊營運同樣報捷，在併購宏碁雲架構效益發酵下，單月營收達 1.45 億元，月增 14.8%、年增 59.2%，第二季營收達 3.91 億元，季增 10.7%、年增 90.98%，累計今年上半年營收達 7.5 億元、年增 94.95%，均改寫歷史新高，累計上半年營收更已達去年全年營收的 88%。

建碁 (3046-TW) 營運調整效益發酵，6 月在大型專案挹注下，單月營收衝上 4.56 億元，月增 53.7%、年增 117.8%，改寫 16 年來新高，第二季營收 8.78 億元，季增 22.1%、年增 52.7%，同步創高，累計上半年營收達 15.97 億元，年增 50.7%。

展碁國際 (6776-TW) 在代理通路、商用產品需求穩健下，6 月營收達 22.19 億元，月增 6.4%、年增 25.7%，為近 7 個月個高點，第二季營收達 60.71 億元，季增 4.8%、年增 31.2%，累計上半年營收達 118.66 億元，年增 36.5%。

另一方面，宏碁智醫 (6857-TW) 營運規模也逐步擴大，旗下眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR 已陸續導入台灣、泰國、印尼、菲律賓、越南、印度等地，6 月營收達 186.7 萬元，月增 555.1%、年增 92.9%，累計第二季營收達 244.2 萬元，季減 28.3%，上半年營收達 600 萬元，年增 19.93%。