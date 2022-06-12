宏碁集團也搶儲能商機 旗下智頻、展碁國際聯手布局

進入炎熱夏季，各地用電逐步攀升，猶記去年 5 月全台兩次大跳電，打亂全台民生、工業用電，面對用電議題，除台電須全力穩定供電外，儲能設備也成為各界關注重點，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 看準商機，也將透過與中科院合資成立的智頻科技推出家用儲能設備，並預計由展碁國際 (6776-TW) 代理，在第三季推出上市。

智頻科技是 2018 年由宏碁集團出資，並由國家中山科學研究院移轉商用雷達技術，共同合資成立，主攻各項商用雷達、通信、物聯網技術，根據資料顯示，宏碁集團持股約 55%、中科院則持股 45%，董事長則由展碁國際總經理林佳璋擔任。

智頻秉持「軍轉民、民助軍」的概念，以高端系統整合與服務加值者為定位，主要提供軍民通用雷達及周邊系統、通訊機及保密技術、智慧終端連結、物聯網設備 (GloRa) 等，近年則將既有技術延伸，發展儲能設備，在今年智慧城市展中也首度展出相關應用。

智慧城市展中智頻科技展出儲能設備。(鉅亨網記者劉韋廷攝)

林佳璋在今年展碁國際股東會後，也預告下半年展碁國際將再推出儲能、其他 3C 產品等代理新品，他證實，家用儲能產品就是由智頻科技研發，目前智頻也已開發出貨工業用儲能產品，至於現在正在開發的家用儲能產品多屬標準品，將會由展碁國際代理，並預計第三季推到市場上。

林佳璋說，目前市面上還未有相關產品，但隨著近年電網事故頻傳，民眾對於用電、儲能意識提高，樂觀看待家用儲能市場商機，據了解，智頻研發的家用儲能產品，將可提供 65W 家用電冰箱維持一天的電力需求。

宏碁近年持續推展多元事業引擎，分散營運風險，5 月整體營收來自非 PC 及顯示器事業也達到 21.3%，旗下事業已涵蓋資安、系統整合、通路代理、智慧醫療、智慧交通、充電樁、電競能量飲等，隨著家用儲能產品在第三季上市後，布局領域將再擴大。