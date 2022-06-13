宏碁小金雞海柏特今首登興櫃 大漲近1.5倍

宏碁 (2353-TW) 集團旗下 3C 維運維修服務商海柏特 (6884-TW) 今 (13) 日登興櫃交易，成為集團第八家上市櫃、公開發行的小金雞，參考價每股 20 元，今日盤中最高衝上 49.75 元，漲幅高達 148.75%。

海柏特是在 2018 年成立，聚焦多品牌 3C 相關產品售後及維運維修服務，今年 1 月向櫃買中心首次辦理股票公開發行申請，並在今日登錄興櫃掛牌交易，發行普通股 16210 仟股，每股面額新台幣 10 元，主辦承銷商為福邦證券。

海柏特董事長由宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠擔任，總經理為林俊男，海柏特目前已獲 30 家國際品牌授權的多品牌檢測、維運與維修服務，在營運上，今年前 5 月合併營收達 2.66 億元、年增 26.96%，也將持續爭取更多服務客戶，對未來展望正向。

海柏特近年除深耕台灣市場外，也擴大布局亞太市場，包含在馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南等皆設有子公司，海內外服務據點近千個，因應全球英語系客戶服務需求，也以菲律賓為據點，提供跨境商業流程外包服務，更在台灣推出「HighCare 服務卡」，打造訂閱式服務。

展望未來，海柏特訂定營運三部曲計畫，第一階段將持續專注多品牌維修業務，主力服務企業型客戶 (B2B)，並預計三年內逐步邁入第二階段，橫向拓展維修服務至 B2C 市場，長期第三階段則往全方位邁進，努力拓展售後服務潛在市場。

宏碁近年積極推動多元事業發展，在海柏特之前，宏碁已推動六家子公司上市櫃，包含建碁 (3046-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、展碁國際 (6776-TW)、智聯服務 (6751-TW)、宏碁資訊 (6811-TW)、宏碁智醫 (6857-TW) 等，加計海柏特、宏碁本身，集團上市櫃家數已達八家。