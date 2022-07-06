新壽「起家厝」南東大樓拆除重建 預計2028年完工

新光金控 (2888-TW) 子公司新光人壽今 (6) 日於台北市中山區舉辦「新光人壽南東大樓拆除工程祈福典禮」，南東大樓是新光人壽成立以來，第一棟自有大樓，堪稱為新光人壽的「起家厝」，重建後預計 2028 年完工。

南東大樓現址為新光人壽 1972 年標購自當時台灣省政府，興建地上 14 層、地下 3 層商辦大樓，1979 年 7 月 30 日落成啟用至今已 43 年，在新光人壽明年即將迎接 60 週年之際將起家厝重新打造，象徵邁入下一個里程碑，讓企業精神永續傳承。

新南東大樓規劃興建基地面積 591.69 坪，總樓地板面積 9867.18 坪，比原南東大樓增加 2760 坪，地下 5 層為停車空間，地上 1 層為銀行及餐飲空間，地上 2 層至 22 層為商業空間，基地鄰近捷運松江南京站，有松山新店線及中和新蘆線交會，交通便利，並設計有頂蓋騎樓，加強人行步道串聯，營造人性化的安全徒步公共空間，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能，預計 2028 年 10 月興建完工。

新光人壽近年積極布局不動產，多角化經營，隨著傑仕堡系列旅館級商務住宅陸續完工，南東大樓、纖維大樓危老重建案，將規劃完成舊大樓資產活化，此外，還有高雄舊總圖地上權案、南港 BOT 案、北投士林科學園區兩筆開發案，完工後可增加坪數，並提升公允價值及租金收入，未來整體資產增值可期。