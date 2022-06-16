宏碁旗下聯永基攜愛地雅、立碁 攻歐洲E-Bike市場商機

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下電控系統商聯永基 (MPS) 今 (16) 日宣布，攜手國際自行車組車大廠愛地雅(8933-TW)、LED 大廠立碁(8111-TW)，共同打入共享 E-Bike 平台，並獲歐洲多國服務營運商採用，將搶攻 E-Bike 訂閱制市場商機。

聯永基是宏碁在 2015 年 100% 持股成立，主要業務涵蓋是研究、開發、銷售電池模組，近年鎖定為專業電動輔助自行車 (電輔車 / E-Bike) 電控系統開發製造商，提供一站式的三電 (電池、電控、電機) 整合開發與解決方案。

聯永基總經理葉育斌表示，台灣擁有製作高單價自行車款的技術，在電控領域上更有眾多電子工程人才，而 E-bike 正是電子控制與自行車兩方面的技術相融合而成的新世代產品，且隨著環保意識抬頭、碳權議題受重視，E-bike 電輔車也逐漸成為歐美國家民眾，除汽車外的第二主要交通工具。

葉育斌指出，有別於一般 E-Bike 電控系統整合商，聯永基不僅是將零件進行拼裝，更強調系統的原生性與一體性，這次三方合作，產品將結合立碁在 LED 燈上的產品研發，強化 E-bike 設計感與實用性，並搭配愛地雅一條龍式的組車製程技術，並導入自動化機器人提升生產品質及效率。