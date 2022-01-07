橋水達里歐：在投資組合中配置1%至2%資金給比特幣是合理的

據報導，全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 在接受採訪時表示，自己仍然看好 2022 年比特幣 (BTC) 的走勢，並表示在投資組合當中將 1% 至 2% 的資金分配給比特幣是合理的。

達里歐談到，比特幣被支持者看作是「數位黃金」和對抗通膨的方法，他認為比特幣可以與黃金相提並論，因為在設計上，比特幣的供應量有限。他也指出，在投資組合當中將 1% 至 2% 的資金分配給比特幣是合理的。

不過，達里歐也擔心來自政府的取締，他表示若是比特幣對政府構成威脅，政府可能會在部分層面進行限制。比特幣大概不會被全面性的限制，但央行或主要機構不太會持有大量比特幣。

達里歐認為，比特幣的價格有一定的限制。當被問及 BTC 觸及 100 萬美元價格水平的可能性時，達里奧表示：「我認為這不可能。從邏輯上講，與其他類似的東西相比，它的價格是有限制的。」

達里歐先前也曾表示，美國聯準會 (Fed) 恐怕已經陷入兩難，因為通膨的飆升難以緩解，而升息卻又會傷害經濟。他建議投資人不要持有現金，最好是持有具流動性、且多元化的資產組合，才能為財富進行保值，像是股票、債券、抗通膨債券、大宗商品和黃金等，並且配置不同國家、產業、貨幣。

他也表示，黃金不是高回報資產，但是卻能有效分散資產。相反，房地產就不是投資的好標的，因為它不具備流動性。而像是比特幣等的加密貨幣則是面臨三個問題，難以交易、波動很大、並且有受到政府禁止的風險。