蘋果稅太重！蘋果要求推翻集體訴訟 遭英國上訴法院全數駁回

蘋果 (AAPL-US) 將在英國面臨全面審判，因該公司遭控 App Store 收取的佣金率過高，導致大眾也被收取更高的費用，其做法違反競爭法規。

蘋果向倫敦的競爭上訴法院要求限制或推翻一樁 2021 年集體訴訟，但遭該法院駁回。

數位經濟專家兼講師 Rachael Kent 博士是這起集體訴訟的發起人，她受訪時讚揚法院此一決定，「我們指控蘋果的反競爭做法，是直指蘋果業務策略的核心，且蘋果憑藉其幾乎無限的資源，這將永遠是一場充滿挑戰的鬥爭。」

Kent 指控，蘋果針對 app 和 in-app 消費金額收取 30% 佣金的作法不公平，且蘋果的做法也迫使開發商漲價，將成本轉嫁消費者。

在 5 月的法庭聽證會上，蘋果試圖以控方應用法律錯誤反駁其說法，但遭仲裁庭駁回所有論點。

仲裁法庭主席 Ben Tidswell 表示不接受蘋果公司的論題，即使控方法律錯誤或方法有缺陷，「仍是應該考量該行動的經濟價值。」

這並非蘋果因 App Store 收取 30% 佣金費而遭批評，雖然該比率已成為大多數 app 商店的標準，但蘋果屢遭立法者、開發者和其他人的反對。

最著名的是，遊戲開發商 Epic Games 為繞開「蘋果稅」而增設額外付費管道，導致蘋果下架該開發熱門遊戲《要塞英雄》，並向 Epic 求償 350 萬美元，雙方你來我往大打法律戰。

蘋果現已提供替代佣金率，若開發商自 App Store 銷售金額低於 100 萬美元，可改為 15% 佣金率。