定期跨境匯款身分確認流程有望簡化 金管會將請銀行公會研議

金管會今 (5) 日舉行本國銀行總經理業務聯繫會議，會中有總經理提議，目前跨境匯款的洗防規定過於嚴格，建議金額門檻應進一步提高；金管會則回應，將請銀行公會研議，簡化定期匯款的身分確認流程。

金管會銀行局副局長林志吉表示，會中有銀行總經理就洗錢防制等作業提出建議，指出現階段民眾到銀行辦理跨境匯款時，只要金額達新台幣 3 萬元或等值外幣，就要進行身分確認等洗錢防制措施，主張相關規定過於嚴格，建議可將金額門檻提高。

對於業者訴求，林志吉轉述莊琇媛會中說明，由於金融機構對於洗錢防制規定，是根據防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 所訂定的國際標準，因此原則上不考慮調高臨時性跨境匯款的金額門檻，但可以研議就特殊交易部分，請銀行公會討論簡化客戶身分確認作業流程的可行性。

至於何謂特殊交易？林志吉則說，包括定期交易、交易頻繁或是銀行對於客戶身分有相當程度的了解者，都可視為特殊交易，例如父母定期匯款給海外求學的子女，或是企業主定期匯款至海外等。

此外，金管會主委黃天牧也針對本次會議強調四大重點，包括：銀行要關懷弱勢族群金融需求、永續金融需名符其實、強化反詐騙、洗防作業需符合比例原則。

金管會表示，今天的業務會報由銀行局局長莊琇媛主持，除了 39 家國銀總經理出席外，包括將來銀行、LINE Bank 與樂天國際銀行 3 家純網銀總座也列席與會。

金管會表示，主委黃天牧在會議結束前特別到場，針對本次會議議題強調四大重點，包括：首先是，銀行吸收社會資金，應關懷高齡、失智、身心障礙者、偏鄉等弱勢民眾之金融需求，實現金融包容性。

第二、近期國外主管機關對漂綠或永續資訊不實採取裁罰措施，金管會目前對銀行業仍以鼓勵方式推動綠色及永續金融，惟請各銀行注意相關商品及服務須名實相符。

第三、詐騙造成民眾財產損失，希望銀行從業人員秉持同理心，跨部門共同合作協助民眾防制詐騙；第四、執行洗錢防制過程中，請注意落實以風險為基礎，並符合比例原則。