聯準會強勢升息 外資6月大舉匯出755億元落跑

根據金管會今 (5) 日公布最新統計，6 月外資 (境外外國機構投資人、華僑與外國自然人) 淨匯出金額約 25.36 億美元 (折合新台幣約 755 億元)，累計今年前 6 月淨匯出達 61.61 億美元 (折合新台幣約 1833 億元)。

今年前 2 月外資仍呈現淨匯入，累計匯入金額 52.61 億美元，但在聯準會 3 月啟動升息後，外資就變心撤離台灣，統計 3、4 月就淨匯出共 115.82 億美元，5 月雖再度轉成淨匯入，6 月聯準會升息 3 碼後，外資再度轉向匯出，單月就匯出 25.36 億美元；另外今年前 6 月，外資淨匯入共 2233.94 億美元。

此外，外資 6 月也大舉從台股提款，截至 6 月 30 日止，外資賣超上市櫃股票共 8951.43 億元，在外資大幅調節下，台股 6 月大跌 1982 點，失守 15000 點整數關卡，7 月截今 (5) 日為止，台股就蒸發 476.53 點、跌幅 3.21%。

對於台股走勢，金管會證期局黃厚銘表示，儘管股市自 7 月以來仍持續偏弱，但股市不能只看 3 天的交易，必須拉長時間來觀察，才能判斷強弱，他以去年股市為例，台股去年大漲 23.66%，比起韓股只漲 3.63%，表現相對其他股市強勢。