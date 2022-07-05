防疫保單已理賠近150億元 超出保費收入3.6倍

防疫險理賠金額持續攀升，根據金管會統計，今年以來截至 7 月 4 日為止，防疫險理賠金額共 149.4 億元，理賠金額為保費收入的 3.6 倍之多。

金管會保險局今 (6) 日公布防疫保單理賠概況，12 家產險公司承保件數共 435 萬件，累計件數約 42.3 萬件、理賠金額為 149.4 億元，其中最近一周的理賠金額約增加 23.35 億元。

保險局官員表示，所有的產險公司都已在 6 月底完成所有在途保單的審核，預期短時間內包括承保件數與保費不會再大幅增加，但理賠金額仍將繼續攀升。

官員表示，產險公司因應防疫險理賠對財務造成的衝擊，除了透過增資強化資本外，目前已有國泰世紀、兆豐、和泰與新安東京海上等 4 家產險公司向保險局申請動用「重大事故特別準備金」，核准動用金額約 44.47 億元。

在增資部分，官員表示，包括國泰世紀與中信產已進行增資，另有部分產險業者則正在進行評估增資計畫，預計將跟金管會申請增資核准。

至於疫苗險部分，根據金管會統計，截至 7 月 4 日為止，疫苗險承保件數共 219 萬件、保費收入共 9.08 億元；理賠件數共 5.23 萬件、理賠金額則有 22.46 億元，超越原有的保費收入達 2 倍以上。