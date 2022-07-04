本週操盤筆記：美國就業報告、美歐央行官員談話、各國PMI

在投資人普遍擔憂經濟衰退的氛圍下，本週經濟數據發布及聯準會官員談話將是關注重點，而聯準會上次利率決議會議紀要將在週三公布，市場也將從中尋找後續政策線索。主要數據，包括各國 6 月採購經理人指數、失業率、申領失業金人數及非農就業報告，聯準會多位官員本週均將發表談話。

本週操盤筆記 (0704-0710)

1. 就業數據

市場預計，6 月份的非農就業人數將從 5 月份的增加 39 萬人放緩，但仍將穩健的就業增長和強勁的勞動力市場。經濟學家預估，6 月份新增就業人數 25 萬人，失業率穩定在 3.6%。

成長放緩的主要原因，在於聯準會收緊政策將擠壓雇主和經濟，但一般而言，15-20 萬的就業增長仍相對強勁，接近疫情前水準。

安盛投資管理公司宏觀經濟研究主管 David Page 認為，從 5 月以後，就業成長數預計放緩，並在第 3 季初來到 15-20 萬之間，波動還會存在，但年底前這一數字可能會更低。

2. 聯準會決策與經濟衰退評估

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，如果就業數據強勁，而且聯準會執行其口頭上說法，那麼將暗示聯準會將繼續收緊，為市場帶來壓力。

許多經濟學家預計，聯準會將在 7 月底的政策會議上再升息 75 個基點，但 9 月的路徑不太確定。

亞特蘭大 Fed 的 GDP Now 追蹤器顯示，經濟已經陷入衰退，預計第二季 GDP 將下降 2.1%。如果這一預測準確，它將連續第二季出現負增長。

3. 等待

本週公布的數據對許多專家來說，並不足以提供足夠指引，他們還在等待第二季財報季，這將於 7 月 14 日至 15 日大型銀行的報告開始。分析師預計，季度收益將年增 5.6%，略低於 4 月初估計的 6.8% 增長。

Ameriprise 國際市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，如果企業能達成或克服較低的預期，對股市來說將是利多因素。