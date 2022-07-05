高盛：美國經濟衰退不在預測基本情境內

據報導，高盛集團 (Goldman Sachs) 策略師在週一 (4 日) 表示，美國經濟陷入衰退，並不包含在高盛對「基本情境」(base case) 的預期之內。

高盛全球固定收益總體策略師 Gurpreet Gill 在接受採訪時表示，美聯準會 (Fed) 的貨幣緊縮可能會繼續，美國比較可能會出現技術性衰退，也就是實際國內生產總值 (GDP) 連兩季萎縮。

「當你考慮投資局勢和固定收益領域的投資機會時，真正重要的是應注意經濟衰退的規模和特性。」Gill 說道。

Gill 認為，隨著各國央行上調利率以抑制通膨，就業成長預估仍將維持平穩。Fed 在 6 月升息 3 碼，並將基準利率由 1.5% 上調至 1.75%，為 1994 年以來的最大升幅。

Gill 表示，各國的中央銀行試圖掌控勞動力市場放緩的程度。他們希望使就業市場緩和下來，使公司企業減少新員工招聘計劃，但不一定要進行大規模裁員。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾在上月底出席歐洲央行年度貨幣政策會議時表示，美國經濟處在「強勁狀態」，央行可以將通膨降至 2%，同時保持穩定的勞動市場，在避免經濟衰退的情況下實現「軟著陸」目標，儘管近幾個月以來這項任務越來越具挑戰。

鮑爾認為美國經濟能承受貨幣政策收緊，並稱在不引發經濟衰退的情況下升息是 Fed 的目標，也相信有方法能夠實現。此外，鮑爾也重申上月升息 3 碼後的言論，暗示 7 月下旬開會時，將考慮再次進行同樣規模的升息，或者升息兩碼。