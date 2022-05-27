LG集團釋5年投資大計 誓言成為電池材料龍頭

韓國大集團近期正陸續釋出未來長期投資計畫，除了 SK 外，LG 集團宣布，未來五年光是韓國將投資 106 兆韓元 (約新台幣 2.47 兆元)，聚焦電池、下一代顯示器與生物技術，更誓言成為全球電池材料供應龍頭。

LG 預計，未來五年內 (至 2026 年) 將斥資 48 兆韓元，聚焦高科技、高值化生產設施的擴建，另外 43 兆韓元用於電池、電池材料、下一代顯示器、人工智慧 (AI)、數據和環保技術的開發。

LG 集團表示，電池、電池材料是 43 兆韓元新技術投資案中重點投資領域，電池領域投資將占超過 10 兆韓元，並推動下一代電池的開發、電池即服務 (BaaS) 等平台等新業務，電池材料將投資 1.7 兆韓元，目前慶尚北道正興建正極材料工廠，並考慮併購、合資提高市場競爭力。

而智慧家電、電視、化工、資訊 (IT) 、電信等核心業務中，將持續投資維持全球市場主導地位。

未來關鍵業務方面，LG 將砸下 3.6 兆韓元投資 AI、大數據分析與應用，生技領域投資規模約 1.5 兆韓元，LG 化學計劃開發細胞療法等創新新藥，並在臨床開發階段擴大其產能。

化工方面，LG 計劃投資 1.8 兆韓元，開發生物可分解塑膠和新能源工業材料，布局環保領域，LG 化學認為，環保塑膠市場正在持續成長，將會持續擴大布局，同時探索新商機，如加強廢塑膠回收等。