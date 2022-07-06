零件採購遇阻 任天堂Switch遊戲機Q1日本銷量年減33%

因零件採購遭遇阻礙，任天堂 (7974-JP) 遊戲主機 Switch 第一季 (4 月到 6 月) 的日本銷量較一年前減少 33%，該公司並警告採購前景存在不確定性。

日本遊戲總合情報媒體 Famitsu 數據顯示，今年 4 月到 6 月，Switch 在日本的總銷量約為 84 萬台。

任天堂發言人周二 (5 日) 表示，晶片原料短缺是影響生產的原因，這也使 Q1 總銷量較 2020 年下滑約 10%。

發言人並稱，公司正就零件採購進行談判，但前景仍充滿不確定性。考量到任天堂將生產和組裝作業完全外包，該公司必須和智慧手機和汽車製造商競奪重要的零件。

任天堂社長谷川俊太郎 (Shuntaro Furukawa) 曾在 5 月警告，公司目標是於截至 2023 年 3 月的一年內在全球銷售約 2100 萬台的 Switch 系列主機，但該目標是以零件供應處於一定水平為前提。

雖然發言人沒有透露更多細節，外界認為，任天堂在取得遊戲手把和主機所需的藍牙無線通訊零件以及類比晶片上遭遇困難。

因遊戲機供應商通常會趕在夏季假期前夕增產，若因零件短缺導致產量不足，對公司來說形同失去銷售商品的大好機會，此外，持續的供應鏈問題恐迫使任天堂進一步調降本會計年度的獲利預期。

除了任天堂外，供應鏈問題同樣也拖累競爭對手 Sony 集團的銷售表現，PlayStation 5 銷量較去年同期下滑 26% 至約 20 萬台，引發外界對 Sony 錯過假期銷售旺季的擔憂。

Sony 曾在 5 月底表示將強化 PS5 生產，目標是在本會計年度將銷量提升至約 1800 萬台，較去年同期增長 57%，但仍遠低於原先訂下超過 2260 萬台的目標。

PS5 供應短缺對 Sony 來說是個壞兆頭。東洋證券分析師 Hideki Yasuda 表示，因爲還是買不到 PS5，一些高階的遊戲迷正在轉向電腦遊戲。