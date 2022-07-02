券商喊買銀行股 列出8檔嚴重低估個股

美券商 Oppenheimer 周五 (1 日) 表示，儘管近期市場波動，美國金融機構的股價低廉，持續提供穩固的買進機會。

分析師 Christ Kotowski 研究報告指出，今年美國金融業的基本面趨勢總體有利，銀行應可成功應對充滿挑戰的宏觀經濟環境。

「只要不存在重大信用問題 (我們不認為近期 / 中期會發生此類問題)，銀行就比大多數產業更有能力應對市場波動時期並保持回報。」他認為金融機構股價被「嚴重低估」。

Kotowski 寫道，銀行不必處理困擾其他行業的主要問題，例如實體供應鏈、零件短缺或製程瓶頸等。但是銀行產業對全球經濟衰退很敏感，尤其阻礙到貸款成長、利潤率或信貸品質的時候。但即便如此，Kotowski 認為，銀行也不會是首當其衝的產業，且與市場其他產業相比，銀行也不會遭受不成比例的衝擊。

Kotowski 持續推薦美國銀行 (BAC-US)、花旗 (C-US)、高盛 (GS-US)、傑富瑞 (JEF-US)、摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US)、SVB 金融集團 (SIVB-US) 和 SVB (USB-US)。

進入第二季財報季，該分析師表示，「財報公布後出現一些噪音是合理的，尤其是投資銀行。」本周稍早傑富瑞公布營收年減 30% 至 13.7 億美元，預示著其他投資銀行的前景黯淡。

但他預期，在投資銀行以外的業務一切照常，所以接下來幾周，許多銀行可能會重申其 4 月財報電話會議上提供的財測。

德意志銀行分析師 Matt O"Connor 也預期，第二季美國銀行產業將公布強勁財報。他認為銀行的純益和貸款成長可能表現強勁，但是市場對潛在經濟衰退的擔憂情緒將持續拖累股價。

他在研究報告中寫道：「我們認為，銀行股目前已在價格上反映 65% 至 75% 的經濟衰退風險。」

O’Connor 認為，儘管 3 到 6 個月的前景仍然不確定，但 1 年後股市可能會走高。根據對 2022 財年的預期，與 S&P 500 相比，銀行股目前約折價 40% 至 45%。

美銀和 U.S. Bancorp 是他的兩大首選。

美銀分析師就沒那麼樂觀。本周稍早，美銀分析團隊將高盛股票評價自「中立」調升至「買進」，主張該股能在經濟低迷時提供投資者避難處。但他們澄清，調升高盛股票評價並非認可銀行業。他們認為，擁有大量貸款帳務的銀行將受到「經濟背景惡化」的影響。