外資回補ABF族群 大買欣興 棄息鴻海賣超1.75萬張

台股今 (1) 日收盤大跌 482.65 點，收 14343.08 點，市場成交值為 3000.98 億元，三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超 62.23 億元；個股方面，外資買盤買盤集中 ABF 載板族群，買超欣興最多，不過周一即將除息的鴻海，外資不願參與除息的氣氛濃厚，大賣 1.75 萬張。

外資今日除買超欣興，另外也買超景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 。

今天集中市場外資及陸資賣超 118.56 億元，投信買超 14.19 億元，自營商買超 42.14 億元。期貨市場上，外資未平倉口數為空單 15293 口，空單較昨日減少 2743 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股為，欣興、中鋼、南亞科、華新、技嘉、晶豪科、漢翔、中華電、中興電、奇鋐；賣超較多個股為，開發金、鴻海、華航、國泰金、群創、新光金、仁寶、台積電、富邦金、宏達電。

今天集中市場投信買超較多的個股為，玉山金、兆豐金、中華電、開發金、統一、中興電、遠傳、鴻海、漢翔、華通；賣超較多的個股為，金像電、奇鋐、新唐、欣興、南亞科、宏碁、達邁、台表科、中砂、長榮。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，群創、國泰金、鴻海、友達、中信金、台塑、仁寶、中鋼、台積電、英業達；賣超較多的個股為，長榮航、長榮、興富發、華航、達邁、中華電、至上、裕隆、臻鼎 - KY、智原。

證券分析師黃漢成指出，台股未見止穩跡象，隨著台股進入除權息旺季，恐將有另一波市場棄息賣壓湧出，形成多殺多氣氛。