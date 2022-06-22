台股急殺380點 外資變心大舉提款 三大法人土洋對作賣超215.28億元

那指、費半周二強彈逾 2%，但台股今 (22) 日走勢與美股脫鉤，電子權值股殺聲隆隆，航運、鋼鐵股同步重摔，拖累加權指數表現，終場崩跌 380 點，收在 15347 點，失守 5 日線，並改寫近 1 年半收盤新低紀錄。三大法人呈現土洋對作，合計賣超 215.28 億元，其中外資大舉提款 224 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資反手賣超 224.36 億元；投信持續買超 0.98 億元；自營商同步買超 8.09 億元。三大法人合計賣超 215.28 億元。

權王台積電再度摜破 500 元關卡，終場大跌 2%，收 494.5 元，下探 1 年半新低，市值下滑至 12.82 兆元；聯電除息行情失靈，不敵大盤賣壓，股價跳水重挫 4.75%，收盤 44.1 元，創 13 個月新低；聯發科將在周四除息，今天同步大跌 7%，收 807 元，退守 800 元大關。

近期貨櫃海運市場多空消息雜音不斷，法人湧現棄息賣壓，加上融資多殺多，貨櫃雙雄長榮、陽明今天股價重摔 7-8%，萬海也跌近 3%；散裝航運股中航、慧洋 - KY、台航、裕民、四維航同步跳水；航空雙雄方面，長榮航相對有撐，終場小漲作收，華航則跌逾 2%。

中鋼 7 月盤價連二跌，使得鋼鐵族群仍舊委靡不振，中鋼今天股價下跌 2.6%，東和鋼鐵、威致、燁輝、志聯、海光等均湧現賣壓。金融股人氣同步降溫，富邦金、國泰金股價跌逾 2%，玉山金、中信金、開發金、台新金等也都跌逾 1%。

經濟部預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案，研擬新增建築物屋頂設置太陽光電規範，市場樂觀看待太陽能產業內需商機，帶動相關族群股價走揚，模組廠茂迪一度亮燈漲停，終場收漲 7%，元晶、聯合再生、安集、碩禾等也表現不俗。