台股強彈361點 外資回頭大買 三大法人聯手買超265.14億元

台股今 (21) 日展開反彈，電子股扛起多頭大旗，台積電重回 500 元之上，金融、航空雙雄、鴻家軍等均獲資金點火，加權指數終場上漲 361 點，收在 15728 點，站上 5 日線，但成交值僅不到 2400 億元。三大法人同站買方，共計買超 265.14 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天終止連二砍，轉為買超 181.66 億元；投信加碼買超 1.42 億元；自營商同步買超 81.99 億元。三大法人聯手買超 265.14 億元。

權王台積電股價回神，上漲 1.4%，收在全場最高 505 元；聯發科勁揚超過 3%，收 868 元；台達電、瑞昱、日月光投控、國巨、大立光等電子權值股也大漲 2-5%。此外，鴻家軍集體走揚，由鴻海領銜上漲 2.75%，收在 112 元，位速亮燈漲停，建漢、乙盛 - KY、廣宇、正達、台揚等漲勢都相當凌厲。

航運股方面，航空雙雄獲得買盤青睞，長榮航亮燈漲停，重返 30 元之上，收 31.55 元，華航也有 7% 以上的漲幅，貨櫃三雄漲跌互見，其中萬海漲逾 3% 最為強勢，陽明收跌近 2%。金融股同樣氣勢如虹，國泰金、富邦金、開發金強漲逾 4%，兆豐金、中信金、華南金、元大金等也勁揚 2-3%。

宏達電近年積極布局元宇宙，昨天傳出董事長王雪紅獲聯想董事會委任，成為獨立非執行董事，引發市場關注，宏達電今天一舉衝上漲停板，同集團的威盛也亮燈漲停，威鋒電子則大漲 6%。