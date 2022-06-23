台股再破底退守15100點 三大法人賣超28.38億元 外資連2賣

台股今 (23) 日連日破底，融資斷頭賣壓出籠，半導體三雄、航運股殺聲隆隆，資金轉進生技族群，加權指數一度重摔逾 240 點，終場跌勢收斂，下挫 171 點，收在 15176 點，續創近 1 年半收盤新低，櫃買指數則收平盤。三大法人合計賣超 28.38 億元，外資連續 2 個交易日賣超。

觀察三大法人資金變動情形，外資賣超 83.07 億元，為連二賣；投信轉為賣超 4.97 億元，終止連三買；自營商則買超 59.65 億元。三大法人合計賣超 28.38 億元。

半導體三雄同步落難，台積電今天下跌近 2%，終場以 485.5 元作收，創近 19 個月新低，市值降至 12.58 兆元；聯電 ADR 周三大跌 6%，今天台股開盤後，股價一度重摔逾半根跌停板，終場收 42 元，為 1 年半以來的最低點；聯發科除息行情失利，股價重挫逾 6%，失守 700 元大關，收在 689 元。

航運族群今天再度跳水，長榮、陽明重摔 4-5%，股價雙雙失守百元大關，萬海大跌近 8%，收 110.5 元，航空雙雄人氣降溫，華航重挫逾 5%，長榮航也跌逾 4%，上市運輸類股指數終場下挫約 5%，為盤面弱勢指標。

台塑四寶表現抗跌，其中台塑化受惠國際油價高檔，煉油利差持續擴大，獲得買盤青睞，盤中逆勢上漲 2.6%，最高來到 94.5 元，終場收漲 1.4%，以 93.4 元作收，台塑力守平盤，台勝科、南亞科、福懋科等集團股同步收漲。

生技族群今天表現強勢，寶齡富錦、高端疫苗、佰研、晶宇等均亮燈漲停，美時、亞諾法、台康生技、達亞、泰博、台耀等多檔也都表現不俗。