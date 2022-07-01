財部公告957件欠稅大戶名單 件數增、金額減

財政部今 (1) 日公布欠稅大戶名單，包括個人與企業仍是老面孔居多，其中個人部分仍是已故股市聞人黃任中家族居冠，但欠稅金額超過 19 億元黃任中之子黃若谷，因 15 年追稅期已過，因此不在欠稅大戶名單上。

根據財政部公告，今 (111) 年全國重大欠稅件數共 957 件、金額約 970.21 億元，比起去 (110) 年件數雖增加 2 件，但金額卻減少 31.2 億元。

在個人的重大欠稅名單部分，黃任中以積欠稅額加計罰鍰共 19.14 億元居冠，連續 13 年蟬聯欠稅大戶榜首；第二名是高雄的黃承志家族，積欠稅款共約 14.97 億元；黃任中的胞姊夏黃新平則因積欠 12.48 億元稅額，排名第三。

企業名單部分，前三名分別是環亞大飯店，積欠營所稅、營業稅與房屋稅等共 24.33 億元；揚華科技積欠營所稅與營業稅共約 12.37 億元；博達科技則積欠營業、營所稅共 11.75 億元排名第三。

財政部在每年 7 月 1 日都會循例公告個人累計欠稅超過 1000 萬元或營利事業累計欠稅超過 5000 萬元的確定案件，公告期間自 111 年 7 月 1 日至同年 12 月 31 日，分別刊登於該部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站。