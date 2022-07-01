〈航運指數〉海運Q3旺季有雜音？ SCFI連3跌 三大長程線運價創波段低

上海航交所今 (1) 日公布最新 SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數)，呈現連 3 跌，較上周續跌 12.86 點來到 4203.27 點，三大長程航線續跌，美東線續創去年 7 月下旬以來新低價，歐洲線也降至去年 5 月下旬以來低點，貨攬業者不諱言，終端需求不是那麼旺盛。

三大航線中，本周美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 續跌 120 美元至 9684 美元，創 11 個月來新低，跌幅 1.22%，美西線則下滑至 7334 美元，周跌 44 美元，跌幅略收斂至 0.6%，續創去年 12 月中旬以來新低。

而歐洲線每 TEU 運價 (標準 20 呎櫃) 來到 5731 美元，較上周續下滑 35 美元，已來到去年 5 月下旬以來新低。

貨攬業者指出，目前看來美西碼頭勞資談判應沒有太大問題，也不會有罷工事件產生。

至於美東運價近來快速修正，則是因裝載率下滑，部分航商將原本使用的大船調整為較小型的船舶。

貨攬業者不諱言，高通膨使美國購買力下滑、庫存增加，儘管民生消耗品並未受太大影響，但耐久財和高單價產品已明顯見到需求延緩。

不過，貨攬業者認為，即便運價修正，不至於會有海運第三季旺季不旺的說法，目前的長程線合約是過往旺季的 2-3 倍價格，運價仍支撐在一定的水準。