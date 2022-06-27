〈海運股除息〉陽明填息近4成揭亮麗序幕 待長榮29日接棒

大型海運股本周起將陸續除息，今 (27) 日由陽明 (2609-TW)、裕民 (2606-TW) 打頭陣，其中，陽明開盤瞬即填息近 40%，為航運填息行情揭開亮麗序幕，長榮 (2603-TW)29 日除息行情同樣受到市場期待。

陽明今日除息 20 元，除息參考價 78.3 元，早盤以 85.9 元逼近漲停板開出後，隨即亮漲停燈號，填息逼近 40%。

裕民今日除息 3 元，除息參考價 41.45 元，早盤以 43 元開出，填息已達 50%，盤中最高來到 43.85 元，漲幅近半根停板。

國內貨攬業者仍認為，隨著美國將期中選舉，通膨壓力可望快速受到政策的壓抑，加上美國可能對中國調降關稅、且海運船舶供給仍有限，而歐美後端供應鏈量能不足屬長期結構性問題，今年運價維持相對高檔應無虞。

對於美國終端消費放緩疑慮，法人指出，美國的零售庫存絕對值會隨著美國經濟成長和人口增加而上升，長期會是一路增加，在銷售金額增加的同時，零售商必須準備的正常庫存水準也同步增加，但目前美國零售商的庫存銷售比仍處於偏低水準。

法人進一步提到，近來美國零售商庫存絕對值的攀升，很可能跟電子商品銷售不佳有關，但電子商品主要走空運，對貨櫃海運的影響小。