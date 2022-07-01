綠色金融助攻 北富銀、友達攜手全台首件永續供應鏈金融合作

台北富邦銀行今 (1) 日宣布，與友達進行全台首件永續供應鏈金融合作案，結合台灣科技供應鏈與金融業率先建立跨界合作典範，北富銀將透過永續指標連結融資產品，推動友達的供應鏈夥伴一起達成減碳目標，藉由降低範疇三溫室氣體排放，以達到關鍵供應商 2030 年前減碳 20% 的目標，齊力邁向綠色轉型。

因應 2050 淨零碳排趨勢，許多全球大型品牌企業除了宣示自身淨零碳排目標，更針對其供應鏈和價值鏈的碳排作出要求。根據研究報告顯示，大部分企業超過八成以上的碳排源自於範疇三，且供應鏈的碳排是企業自身營運產生的 11 倍，顯示供應鏈碳排為企業達成淨零目標的關鍵因素。

此次北富銀與友達在永續供應鏈金融的合作案，將由友達遴選合適的供應商合作並協力制定永續指標，北富銀則為這些供應商量身設計相對應的金融商品，透過永續指標連結融資產品，若供應商達成指標便可享優惠利率，藉此激勵供應商推動更積極的永續作為，產金攜手齊力奔向淨零。

北富銀 6 月 30 日參與友達舉辦的「2022 CSR 共榮大會」，與友達及其供應商針對 ESG 重要議題進行倡議與交流，北富銀執行副總莊慧玫並以「綠色金融助攻，促進企業永續轉型」發表演說，分享北富銀的綠色金融三大策略，包括：鼓勵 ESG 高影響產業進行轉型，積極將資金運用於綠色轉型的投融資，以及進行綠色盡職調查與完整的貸後和投後管理，以多元的金融實務經驗協助產業推動綠色轉型，提升企業永續思維和競爭力，以接軌國際 ESG 風潮，齊力創建綠色轉型之永續生態圈。

永續供應鏈金融近年在國際上獲得許多關注，根據市場研究機構 Facts & Factors Marketing Research 的評估，全球永續供應鏈金融市場將在 2027 年成長至 2.9 兆美元，已成為企業攜手供應鏈投入永續經營的重要商業模式。

莊慧玫表示，因應減碳的趨勢和標準，企業落實範疇三的盤查與減排將勢在必行，透過永續供應鏈金融，銀行將可為企業的供應鏈帶來明確的永續指標和對應的激勵措施。永續供應鏈金融可以從客戶延伸至其供應商，從點拉成一條線，是北富銀拓展永續影響力的渦輪加速器之一。身為永續金融領航者，北富銀將運用多元的解決方案，在支持企業客戶達成永續目標的同時，設計更務實高效之綠色授信及電子銀行系統模組，協助其輔導上下游一同力拼減碳轉型，建構企業價值鏈的永續實力。

北富銀除了是第一家承做第三方認證綠色貸款聯貸（Green Loan）、社會責任貸款聯貸（Social Loan）與永續指數連結貸款的台資銀行，2021 年北富銀的離岸風電專案融資總授信金額位居台資銀行之冠。自 2018 年起，北富銀已承作超過 4GW 再生能源專案融資，每年約可產生 107 億度綠能以及減少 540 萬噸碳排量，相當於 13,800 座大安森林公園的吸碳量，持續發揮金融影響力守護環境生態。北富銀深信企業是實踐低碳轉型的重要關鍵，若企業能攜手供應鏈減碳，將有助於台灣及早達成 2050 淨零碳排目標。