長榮、陽明跌破百元價 海運業僅剩萬海苦守3位數

貨櫃三雄近來股價跌跌不休，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 今(23) 日盤中均跌破百元關卡，航運股僅剩萬海 (2615-TW) 還苦守百元價位之上。

市場憂心，海運第三季旺季不旺，不僅如此，明年整體貨櫃新船交付將大增，再加上疫情後供應鏈近岸外包調整，恐使長期全球貿易對貨櫃運能需求下滑。

由於日前海運產業熱度高，船公司積極下訂新船，預訂船舶已達現有運能 20%，第一批新船將於明年交付，即便明年有環保法規新制限制船舶排碳，有助部分船舶須減速因應、或是老舊船舶淘汰，但整體運能仍會上升，不排除明年運價指數將年減 30%。

另一方面，由於企業在疫情缺工塞港封控、地緣政治風險下重新思考供應鏈布局，近岸採購漸增，企業轉向中南美洲、中歐、北非生產或採購，不排除長期結構上，貿易對貨櫃運能需求可能走降。

不過，仍有法人看好海運業並不悲觀，依據歷史經驗，一旦發生突發性的重大事件，例如 2008 年的金融海嘯、2020 年爆發新冠肺炎，美國零售銷售額才會明顯下滑，因此，近期投資人普遍憂心因高通膨和升息恐使終端零售銷售需求會大幅衰退，進而衝擊製造業和貨櫃航運業的可能性並不大。

長榮今日最低一度跌至 98.8 元，創去年 11 月以來新低，陽明最低來到 99 元，創今年 1 月下旬以來低點，而萬海雖守住百元關卡上，也創去年 5 月下旬以來新低。