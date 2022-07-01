亞洲製造業疲軟 助長全球經濟衰退擔憂

亞洲製造業 6 月份進一步下挫，全球通膨對家庭構成壓力，對經濟衰退的擔憂也在上升。

周五 (1 日) 一系列調查顯示，中國 6 月份的工廠活動強勁反彈，但日本和南韓放緩以及台灣的收縮，突顯了供應中斷、成本上升和持續原物料短缺帶來的壓力。

根據標普全球，6 月份亞洲地區的 PMI 普遍下滑，南韓和泰國跌勢最重，台灣 PMI 兩年來首次跌破 50 的榮枯界線。馬來西亞小升，從 5 月份的 50.1 升至 50.4，日本與前一個月的 52.7 持平。

疫情衝擊台灣中小企業

台灣 PMI 從 5 月的 50.0 跌至 6 月的 49.8，標普全球經濟研究副總監 Annabel Fiddes 在關於台灣的報告中表示，疫情反撲對台灣的影響比通膨更為嚴重。5 月份的疫情導致台灣企業生產中斷，製造業產值下降速度加快。

Fiddes 說：「企業不僅面臨疫情的不可預測性，而且面臨強勁的全球通膨壓力，供應鏈緊張局勢以及俄烏戰爭的不確定性。」

南韓 PMI 連兩個月下跌

此前中國公布的數據則好於預期，官方製造業採購經理指數從 5 月份的 49.6 升至 50.2，這是這項數自 2 月以來首次超過 50，表明製造業出現擴張。

南韓的數據一向備受矚目，因其被視為全球貿易的窗口。南韓 PMI 由 5 月的 51.8 降至 6 月的 51.3，由於供應限制和 6 月卡車司機罷工的拖累，連續第 2 個月下降。

標普全球市場財智經濟學家 Usamah Bhatti 在關於南韓的報告中稱，供應嚴重短缺和投入成本上升對整個製造業產出和需求的壓力加大，供應鏈中斷處於 6 個月來最糟糕的程度。