亞洲相繼開國門搶賺觀光財 各國邊境管制鬆綁一次看懂

亞洲國家逐步打開國門，日本、南韓、泰國、新加坡等國都已接受「完全接種疫苗者」入境無須隔離或病毒篩檢，向來為台灣人最喜愛的旅遊國家日本，將於 10 日開放觀光，初期以團進團出為主，民眾也關注台灣邊境何時能全面解封？《鉅亨網》彙整台灣鄰國邊境開放情形，讓讀者快速看完掌握重點。

日本

日本政府 6 月起開放外國旅客入境，由 1 萬人倍增至 2 萬人，開放對象分為紅黃藍 3 個等級，包括台灣、英國、美國、中國等近 100 國都屬於陽性率最低的藍色等級，可免除入境時接受病毒篩檢，入境後也免居家隔離。

陽性率較高的國家或地區屬於黃色層級，包括埃及、烏拉圭、北韓等約 100 國，來自黃色層級國家的人士在檢疫所進行入境病毒篩檢，同時須居家隔離 7 天；入境第 3 天後接受自主篩檢 (PCR 或抗原快篩) 為陰性者，經厚生勞動省確認後，就可不須持續進行居家隔離。

紅色為陽性率最高的國家，有阿爾巴尼亞、獅子山共和國、巴基斯坦、斐濟等 4 國。來自這些國家的返國者或入境旅客，須在檢疫所接受入境檢查，同時也須在檢疫所指定的住宿設施 (防疫旅館) 隔離 3 天；入境後第 3 天接受 PCR 篩檢結果是陰性的話，離開檢疫所指定住宿設施後不須居家隔離。

日本 6 月 10 日起重新開放來自感染風險低的 98 個國家或地區人士入境觀光，根據防疫指引，旅行業者須事先向外國觀光客說明必須遵守戴口罩等防疫措施，領隊也必須在旅程中用餐及觀光時，隨時提醒團員注意防疫，同時要求旅客事前須投保民間醫療保險。

為做好因應團員染疫準備，領隊必須記錄所有團員足跡，業者必須在事前確認行程中有通曉外語的醫療機構；除了染疫團員及密切接觸者外，其餘團員仍可繼續既定行程。

外國觀光客若不遵守防疫對策，有可能不同意其參加旅行團或繼續行程，並要求盡速返回其國家。若有業者不遵守觀光廳公布的指引，除將被公布企業名稱外，也有可能無法再接待外國觀光客。

南韓

南韓 8 日宣布全面開放邊境，取消對所有國際入境者的強制性 7 天自我隔離期，目前單日確診人數約 1.3 萬例，疫情有呈現下降的趨勢，不過，國際旅者登機前必須提交 PCR 或抗原快篩檢測的陰性證明，進入南韓後 3 天內，也必須進行 PCR 檢測。

南韓旅遊發展局日前公告，6 月起重啟發放短期訪韓 (C-3) 簽證，也是暌違兩年多再度發放。南韓仁川國際機場國際航線自 8 日起全面恢復，飛機的起降次數將從每小時 20 個班次，增至 40 班次，恢復至疫情前的水準，同時恢復 24 小時運營。

泰國

泰國自 6 月起放寬觀光客入境規範，並簡化泰國通行證註冊，旅客只要提供護照、疫苗接種證明 (以兩劑為標準) 及 1 萬美元的健康保險單，系統會自動為申請者發放泰國通行證二維碼，民眾即可入境自由行，落地無需接受檢測與隔離；另外，泰國人將不再需要申請泰國通行證。

若是未接種／未完全接種疫苗的旅客，則須持有效護照、保額不少於 1 萬美元的保險單以及註冊泰國通行證，並在旅行前 72 小時內透過泰國通行證系統上傳 RT-PCR 測試或專業 ATK 陰性結果證明，通過後即可入境並可自由前往泰國任何地方。

新加坡

新加坡今年 3 月 24 日率先宣布與病毒共存，並陸續擴大開放邊境，簡化檢測與隔離規定。自 4 月 26 日，新加坡進一步表示，所有完成接種、健康狀況良好的短期入境旅客，無須額外提出核酸檢測證明即可入境，入境後也不必進行任何檢測或隔離。

馬來西亞

馬來西亞 4 月 1 日宣布打開國門，完整接種新冠疫苗者免隔離，5 月 1 日起進一步放寬入境限制，已接種疫苗的旅客和確診後康復者，不須再次接受 PCR 檢測或快篩，只要下載疫情管控 APP「MySejahtera Traveller」即可入境。

馬來西亞已全面取消戶外戴口罩及社交距離規定，但建議在人潮擁擠的地方戴口罩。

越南

越南 5 月 15 日起就已開放邊境，國際旅客入境前不用進行新冠病毒檢測，但台灣旅客須申請紙本簽證或線上申請落地簽才能入境，同時也要準備保額不少於 1 萬美元的醫療保險單，旅客入境後可享免隔離。