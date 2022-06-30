花旗不看好油價反彈 稱庫存增加是明顯的負面信號

過去兩周油價下跌，自這波高點跌幅已逾 20%，本周雖有反彈，花旗仍在最新的報告中繼續看壞油價，預測 2023 年布蘭特原油價格為 75 美元，之後約為 50 美元。

通常由高點下落 20%，會被市場視為熊市，但油價實際上今年以來仍飆升 40%，多數分析師也不相信油價漲勢已經結束，典型代表是高盛，這家最早高喊油價大漲的投資銀行堅定看多，認為油價將達到每桶 140 美元。

在前兩周下跌之後，油價本周初因對閒置產能的擔憂而反彈，美國西德州原油交易價格周三回升至每桶 113 美元以上。

不過，一直對油價上漲不具信心的花旗，繼續看壞市場。花旗銀行經濟學家 Ed Morse 指出，石油市場比經合組織 (OECD) 庫存所顯示的「更寬鬆」，這對油價是一個明顯的負面信號。

Morse 表示，他預計第二季中國的庫存將增加，而今年最後一季的庫存增加量，將超過每日 200 萬桶。然後，他認為伊朗將在 2023 年第一季增加產量，而美國生產商預計也將加速產能，並將產量提高每日 180 萬桶。

此外，Morse 預計，俄羅斯石油產量的下降幅度不會像石油多頭所希望的那樣大，並預計到年底，俄羅斯石油產量將下降每日 100-150 萬桶，低於一些分析師預測的 200-300 萬桶。

Morse 一直不看好油價，在 3 月油價急漲時，他認為油價將回跌 50%。

Morse 最主要支持看空的觀點來自石油產量，他相信美國頁岩油產量和伊朗的產量都會增加。