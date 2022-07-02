〈能源盤後〉供應擔憂再現 原油3個交易日來首見漲 本周收高

原油期貨價格周五 (1 日) 終於 3 個交易日來首次上漲，且讓本周收高。此前石油輸出國組織與其盟國 (OPEC+) 增產規模符合預期，且利比亞停產令市場擔憂供應減少。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.67 美元或 2.5%，收每桶 108.43 美元，本周收高 0.8%。

根據道瓊斯市場數據，WTI 最近月期貨周四結束第二季，季度漲幅 5.5%，但 6 月收低 7.8%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.60 美元或 2.4%，收每桶 111.63 美元，本周收高 2.3%。第二季上漲 6.4%，但 6 月收低 6.5%。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 31 美分或 5.6% ，收每百萬 Btu 5.73 美元，本周收低 8.8%，係因周四大跌近 17%，令 6 月跌幅擴大至 33% 以上。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 4.3%，收每加侖 3.6878 美元，但本周下跌 2.5%。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 3.9389 美元，但本周下跌 7.2%。

市場推動力

由於市場擔心經濟成長放緩恐抑制需求，最近幾周油價從多年高點回落，Brent 原油自 3 月觸及的每桶 140 美元以上高點下降。然而，對供應緊繃的擔憂情緒揮之不去，且跡象顯示中國經濟活動增加，持續支撐能源價格。

OPEC+ 周四確認維持前一個月增產速度，也符合 6 月初會議宣布的決定，即 8 月將再增產 64.8 萬桶 / 日，其結果如同市場廣泛預期。

然而，FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示：「未來生產水準的問題懸而未解，這恐導致整體的不確定性。」

俄烏大戰後，西方國家希望 OPEC + 增加更多供應量，以抑制通膨並減少對俄羅斯能源的依賴。考量此點，交易者將密切關注美國拜登總統 7 月中旬造訪沙烏地阿拉伯的行動，看是否能說服中東石油生產國擴大增產。

「由於這麼多事情發生，7 月恐怕是全球大宗商品最動盪的一個月。」Lukman 說。

因應國家政治危機加劇，利比亞國家石油公司周四宣布發生不可抗力的消息，加劇市場對產量不足的擔憂。 NOC 表示，每日出口量已降至「正常情況」下產量的三分之一左右。

RBC 資本市場大宗商品策略師 Michael Tran 表示：「宏觀背景不斷惡化，當前面臨經濟衰退威脅，但同時，石油市場基本面可能是數十年來、或甚至有史以來最強勁狀態，令多空拉鋸。」

此外，據路透社報導，下周挪威石油平台的罷工活動恐令該國產量下降 4%。

周四天然氣價格下降至 3 個月低點，應是美國家庭好消息。德州一家大型液態天然氣 (LNG) 工廠延長停工時間，有助於公用事業公司增加庫存。不到一個月前，天然氣期貨漲至近每百萬 Btu 9.5 美元，觸及 14 年高點。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，「在能源資訊署 (EIA) 公布上周供應量增加程度大於預期後，天然氣市場驚呆了，這令大眾擔憂 Freeport 的 LNG 工廠對供應的衝擊恐大於先前預期。」