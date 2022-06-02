Fed正式啟動縮表 中美公債殖利率持續倒掛 人民幣雙向波動加劇

美國聯準會（Fed）6 月正式啟動縮表，隨著中美貨幣政策背離，今年中美公債殖利率可能持續倒掛，短期內中國債市仍面臨外資淨流出風險，且人民幣匯率雙向波動加劇。

Fed 6 月正式啟動縮表，每月減持 475 億美元公債和抵押擔保證券（MBS），到 9 月減持規模擴大至每月 950 億美元。

第一財經報導， 隨著中美貨幣政策背道而馳，中美公債殖利率可能持續倒掛（美國的殖利率比中國高）。中國 10 年期公債殖利率周四（2 日）盤中報 2.81%，美國 10 年期公債殖利率達到 2.91%，5 月一度突破 3.1%。

德意志銀行大中華區宏觀策略主管劉立男預測，第 3 季美國 10 年期公債殖利率將升至 3.3%，而人民幣 10 年期公債殖利率不會超過 3%，基本在 2.7%-3% 區間波動。

今年以來，在中國債市，除 1 月以外，外資在 2 月 - 4 月均為流出。劉立男說：「這些短期資金的流出非常正常，因為投資是追求回報的，中美利率倒掛的情況下，部分美元資金回流到美國債券市場，是非常理性的資金流向。」

劉立男表示，短期而言，中國債市仍面臨外資淨流出風險，但未來數月流出節奏會放緩，4 月淨流出人民幣 1,000 多億元，預估 5、6 月會低於 1,000 億元。

近來人民幣兌美元匯率波動性增強，「大開大闔」特徵明顯。劉立男說：「人民幣此輪調整，短期匯率的波動，一方面反映出基本面的變化，另一方面也反映出美元指數的變化，但大的趨勢還是人民幣雙向波動。」

劉立男預料，接下來美國的貨幣政策會進一步寬鬆，加快升息步調，引發美元大幅波動，人民幣隨之波動。